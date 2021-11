Colombia Zuluaga pide unión para derrotar a la «izquierda recalcitrante» en Colombia

Bogotá, 28 nov (EFE).- El partido Centro Democrático, en el poder en Colombia, proclamó al economista y exministro Óscar Iván Zuluaga como candidato para las elecciones presidenciales de 2022 en una convención en la que el político llamó a unir voluntades para derrotar a la «izquierda recalcitrante».

«No creo en los extremos ni en los ataques personales. Para vencer a esa izquierda recalcitrante lo que tenemos que hacer es unir voluntades en torno a un sueño compartido», dijo el candidato de 62 años en la convención del partido realizada en Bogotá.

Zuluaga, que ya fue candidato presidencial del Centro Democrático en 2014, cuando perdió en la segunda vuelta con Juan Manuel Santos, fue elegido nuevamente como abanderado de ese partido en dos encuestas internas en las que se impuso a otros cuatro aspirantes.

En un discurso en el que hizo un repaso de su trayectoria política y en el sector privado, Zuluaga recalcó que el país, además del desempleo, la inseguridad, el narcotráfico y la pobreza, tiene otro «gran enemigo» que, según dijo, es la «izquierda populista».

«Colombia tiene otro gran enemigo, que nos está respirando en la nuca: Es la izquierda populista, que hoy tiene nombre y apellido. Está frente a nosotros, con un mensaje claro, sin pelos en la lengua. Sus intenciones las ha hecho públicas, sin temor y sin pudor. Lo hace amparado en la libertad y democracia que pretende destruir si llega al poder», aseguró.

Sin mencionarlo, Zuluaga hizo referencia así al senador izquierdista Gustavo Petro, que pertenece al partido Colombia Humana, que puntea las encuestas de intención de voto para las elecciones previstas para el 29 de mayo de 2022.

RECONOCIMIENTO A DUQUE

Zuluaga hizo un reconocimiento a los logros del Gobierno del presidente Iván Duque, del que dijo «le ha tocado recoger los pedazos del rompimiento de la confianza entre los ciudadanos y el Estado».

Destacó, igualmente los logros de Duque en el manejo de la economía, la pandemia del coronavirus, el apoyo a la empresa, en educación y seguridad.

«No estoy diciendo que este sea un gobierno perfecto; al final nadie es perfecto. Yo habría hecho algunas cosas de manera distinta. Pero debemos reconocer que se hizo un esfuerzo extraordinario para no caer tan profundamente como muchos temimos y como ha ocurrido con muchos países de la región», dijo.

Aseguró que si el electorado lo lleva a la Presidencia trabajará por mejorar la economía, la seguridad, la educación y la salud y reducir la pobreza.

«Quiero invitarlos a que dejemos atrás la etapa de tener sueños para empezar a cumplirlos, a hacerlos realidad. Porque si estamos juntos, todo es posible» afirmó, y concluyó que «se viene una Colombia distinta».

PARTICIPACIÓN EN COALICIONES

La convención autorizó a Zuluaga para participar en coaliciones que se definan por consultas interpartidistas, lo que abre la posibilidad de que siga en la contienda política representando al Centro Democrático o sumándose a otros movimientos.

El expresidente Álvaro Uribe, máximo jefe del Centro Democrático, participó en la convención de forma virtual y destacó los logros de Zuluaga como servidor público.

También valoró positivamente los resultados de Duque en la economía y apoyo a la educación y dijo que una de sus grandes preocupaciones son los problemas de los países «neocomunistas».

«El interés personal en la política en mi ser está desaparecido, pero está aumentado el interés en la democracia colombiana, en la economía fraterna y una gran preocupación, los problemas de los países neocomunistas no son solamente de ellos, también son de los demócratas», señaló.

Según Uribe, cuando los modelos democráticos no resuelven problemas a tiempo, no superan pobreza, no construyen equidad, «fatigan, y cansan».

En esa dirección aseguró que Colombia debe ser un espejo para otras naciones, un punto de referencia y un país a imitar.

RESULTADO DE ENCUESTAS

Durante la convención fueron revelados los resultados de las dos encuestas en las que salió ganador Zuluaga ya que sectores del partido pidieron que se hicieran públicas para que no hubiese dudas del resultado.

Según las encuestas, Zuluaga logró el 40 % de los votos en la encuesta abierta y el 53 % en la de militantes, y en segundo lugar quedó la senadora María Fernanda Cabal con el 21 y el 25 % respectivamente.