España | Copa Davis 2021 | España

España y Rusia se enfrentan en la segunda jornada de la Copa Davis 2021 en la lucha por el primer puesto del grupo para acceder a cuartos de final. Pablo Carreño, Feliciano López y Marcel Granollers apuntan al trío español ante el combinado ruso.

Copa Davis: España -Rusia, en directo

2-3. Rublev mantiene el saque

Muy bien el número cinco ATP en individuales, que quiere desquitarse en este dobles de su estrepitosa derrota con Feliciano. Uno arriba Rusia, sin break.

2-2. Siguen las tablas sin cambios

Dos juegos de saque relativamente tranquilos por parte de ambos contendientes. Sigue el tanteo a la espera de una subida de nivel.

1-1. Lo empata España

Buen juego al saque de Feliciano, con Marcel atentísimo en la red. Ese es el camino.

0-1. Rusia manda… con suerte

Una pelota de Rublev que golpeó previamente en la cinta le dio el primer juego a la dupla rusa. España tuvo su primera pelota de break, sin éxito.

¡Comienza el partido! ¡En marcha la final de dobles para decidir al ganador del España-Rusia!

Sorteo de campo y… a calentar

Sorteados sacador y restador, los jugadores de ambas selecciones se inician en el calentamiento previo al comienzo del partido. Duelo de especialistas ante grandes jugadores de individuales –Karatsev 17 y Rublev 5 de la ATP–. ¿Quién ganará?

¡Saltan los jugadores a la pista!

Ovación para Marcel Granollers y Feliciano López, que deben defender los intereses de España para seguir con vida en competición. Recordemos, dobles o nada en la Copa Davis.

Medvedev no se apunta al dobles

El ruso no jugará el dobles y serán Rublev y Karatsev los que defiendan a Rusia en un partido decisivo. Medvedev decide descansar confiando en sus dos compañeros, que ya sufrieron ante Ecuador…

Se confirma la pareja española

Feliciano López, el primer héroe del día, y Marcel Granollers serán los encargados de defender a España en un punto absolutamente clave para su supervivencia en la Copa Davis.

España necesita ganar o estará eliminada

La crueldad puede cebarse con España en esta Copa Davis. El combinado nacional, después de la victoria de Pablo Carreño, necesita una victoria en el dobles decisivo ante Rusia o estará eliminada del torneo, al tener Suecia y Serbia mejores números como mejor segunda.

(2-6, 6-7 (3-7) ¡Se lo lleva Medvedev!

Tie break para Medvedev, que cierra así su partido ante Pablo Carreño y da el primer punto a Rusia en esta eliminatoria. Se jugará todo España en los dobles que aún están a expensas de determinar si lo disputarán los mencionados en un primer momento o habrá cambios.

(2-6, 6-6; 0-3) Sólido Medvedev

Mini break y afianza con sus dos servicios Medvedev este inicio del tie break. Le toca remar a Carreño.

(2-6, 6-6) Nos vamos a tie break

Se lleva el juego Medvedev y fuerza el tie break. Irá al saque el español en el primer servicio.

(2-6, 6-5) ¡Juego en blanco Carreño!

Qué subidón con Pablo Carreño y su juego. El español cierra su juego al saque en blanco y rompe la tendencia de Medvedev. Fuerza seguro el tie break y al resto puede pasar cualquier cosa.

(2-6, 5-5) ¡Le rompe Carreño!

Levantó las tres bolas de break Medvedev y llegó a tener bola de partido para cerrar el partido pero Carreño se repuso y logró la rotura en un momento crucial. Hay partido.

(2-6, 4-5; 40-0) ¡Tres bolas de break!

Tres bolas de break para Pablo Carreño, que tiene la oportunidad de meterse en el partido de lleno.

(2-6, 4-5) ¡Rompe la racha Carreño!

Recuperó la bola de partido Carreño y logró domar a Medvedev para seguir vivo en el partido.

(2-6, 3-5; 30-40) Bola de partido para el ruso

Primera bola de partido para Medvedev. Va Pablo Carreño al resto.

(2-6, 3-5) Quinto juego consecutivo de Medvedev

Sigue intratable al servicio Medvedev, que acumula siete aces ya. Restará el ruso para buscar el set definitiva. Debe ir a por todas Carreño.

(2-6, 3-4) Le da la vuelta el ruso

Medvedev rompe el servicio a Pablo Carreño y le pone contra las cuerdas. Está muy firme el ruso en estos momentos.

(2-6, 3-3) Recupera Medvedev

Forzó todo lo que pudo Pablo Carreño a Medvedev pero el ruso acabó llevándose su juego.

(2-6, 3-2) Rompe Medvedev

Recupera el break perdido Medvedev, que supo encontrar los espacios a Pablo Carreño, endosándole un break que devuelve el equilibrio a este segundo set. Va el ruso al saque para el 3-3.

(2-6, 3-1) Se rearma Medvedev

Se acercó Pablo Carreño a la rotura pero se rearmó Medvedev en esta ocasión. Su primer juego en este set.

(2-6, 3-0) Esto tiene otro color

3-0 para Pablo Carreño que afianza su break sobre Medvedev en este segundo set. Está jugando mucho más firme y confiado el español.

(2-6, 2-0) ¡BREAK DE CARREÑO!

¡Pero esto que es! Calco a lo vivido con Feliciano. Tras un mal primer set, Carreño comienza fuerte este segundo. Rompe el servicio de Medvedev el español.

(2-6, 1-0) Arranca bien Carrero

El primer juego de este segundo set es para Pablo Carreño, que comienza más entonado que en el primero.

(2-6) Incontestable Medvedev

Se lleva el primer set del partido Medvedev tras un inicio arrollador sobre Pablo Carreño. En 26 minutos dominó el ruso al español.

(2-5) ¡Se lo lleva Carreño!

Sale reforzado de estos dos últimos juegos Pablo Carreño, que parece estar ya cogiendo el ritmo a Medvedev. Irá el ruso para cerrar el set con su saque.

(1-5) ¡Rompe ahora Carreño!

El primer juego de Pablo Carreño llega tras un break a Medvedev. Irá al servicio ahora el español con el objetivo de frenar al ruso.

(0-5) Tercera rotura de Medvedev

No está dando opción alguna el ruso a Pablo Carreño, que ha saltado algo falto de confianza en su juego. 17 minutos de partido y 0-5 abajo.

(0-4) Otro juego para Medvedev

Va por la vía rápida en este set Medvedev, que ya suma cuatro sets a su favor en este inicio. Le está costando a Carreño responder.

(0-3) Intratable Medvedev

Otra rotura más de Medvedev sobre Carreño, que no está sabiendo frenar y limitar al ruso en este inicio de partido. Ya demostró Feliciano que no es cómo empieza, sino cómo acaba.

(0-2) Lo confirma Medvedev

Comenzó bien Carreño al resto pero el ruso apretó para mantener la distancia en este inicio de partido.

(0-1) Rompe el servicio Medvedev

Comienza exactamente igual el partido. Medvedev logra romperle el servicio a Carreño a las primeras de cambio. Un par de errores no forzados del español le condenan.

(15-0) ¡El primer punto es para Carreño!

Comienza el partido entre Pablo Carreño y Daniil Medvedev con el español al saque. La primera pelota que entró fue española.

Saltan Medvedev y Carreño

Ya están Pablo Carreño y Daniil Medvedev sobre la pista central de la Caja Mágica de Madrid, listos para arrancar el segundo partido de este España – Rusia de Copa Davis 2021, tras la victoria de Feliciano López sobre Andrey Rublev.

Feliciano López: «Posiblemente he jugado uno de los mejores partidos de mi carrera»

«He jugado posiblemente uno de los mejores partidos de mi carrera. He estado rápido y ágil, leyendo bien sus tiros. Se ha dado todo para que le pudiera ganar a Rublev», decía Feliciano López tras el partido, emocionado: «Hoy es verdad que no tenía nada que perder. Andrey tiene 23 años, cinco del mundo.. He sabido sobreponerme al primer set. Creyendo y siendo muy valiente. Creyendo en Sergi, que me ha ayudado mucho, a ser más valiente, a no tener miedo a fallar».

Emocionado por el triunfo: «Lo he dicho antes. Son momentos muy bonitos. El poder vivir un ambiente como este no se vive en el circuito. Son oportunidades únicas. Imagina lo que representa para mí esto. Delante de 10.000 personas, en mi país, en mi ciudad. Competir y darle el punto a España. Posiblemente el mejor premio de mi carrera teniendo en cuenta todo».

«Los españoles somos competitivos. El deporte de élite se trata de competir. Son diferentes estilos de juego los del equipo. Mi estilo no tiene nada que ver como Pablo. Rafa nos ha liderado durante muchos años. Hemos tenido muy buenos jugadores y versátiles. Eso ha sido un poco la clave del éxito», exclamaba Feliciano sobre el gen competitivo de España.

El triunfo de Feliciano lo cambia todo

El inesperado y sobresaliente triunfo de Feliciano López ante el número cinco del mundo, Andrey Rublev, da un giro radical en lo que puede ser esta eliminatoria. Turno ahora para los número 1 español y ruso, Pablo Carreño y Daniil Medvedev. El dobles, donde estaba apostadas muchas de las opciones de España ante Rusia, será clave para definir en cualquier caso.

¡SE LO LLEVA FELICIANO LÓPEZ (2-6, 6-3 y 6-4)

¡IMPRESIONANTE FELICIANO LÓPEZ! A sus 40 años, clase magistral del español de lo que es un Copa Davis. Se hizo gigante para llevarse el triunfo ante Andrey Rublev, al que desconectó desde el segundo set.

(2-6, 6-3, 5-4; V-40) ¡Bola de partido!

Bola de partido para Feliciano López al saque. Lo tiene.

(2-6, 6-3, 5-4) Se lo lleva finalmente Rublev

El ruso logró reponerse a varias acometidas de Feliciano López, que acusó el desgaste. Va al servicio el español para llevarse el partido.

(2-6, 6-3, 5-3; V-40) Se repone Rublev

¡Bola de rotura y de partido para Feliciano! Es increíble el español.

(2-6, 6-3, 5-3; 30-0) ¡Feliciano!

Dos subidas a la red de Feliciano López y dos puntos para el español. Momento difícil para Rublev que sufre muchísimo en estos momentos.

(2-6, 6-3, 5-3) ¡No da opciones Feliciano!

¡Juego en blanco! Se lo lleva Feliciano López al servicio, sin dar ni una sola opción a Rublev.

(2-6, 6-3, 4-3) Rublev no falla

Fue con todo Rublev en su juego al saque y mantiene vivan sus opciones. Ahora va Feliciano con su servicio.

(2-6, 6-3, 4-2) Gigante Feliciano

Se está haciendo cada vez más grande Feliciano López, que está leyendo a la perfección cada jugada, clave para el rumbo del partido hoy ante el ruso.

(2-6, 6-3, 3-2) Rublev se lo lleva

Está sufriendo mucho Rublev en este inicio pero le está dando para seguir vivo. Feliciano está con un nivel de confianza altísimo.

(2-6, 6-3, 3-1) Qué confianza de Feliciano

Si le falla el primero, Feliciano tiene su segundo saque. Está muy fino al servicio el español y reafirma el break.

(2-6, 6-3, 2-1) ¡BREAK DE FELICIANO!

Feliciano López es incansable. Los 40 tacos del español son de pura veteranía y experiencia. Le rompe el servicio a Rublev en la primera oportunidad que tuvo. Está algo exaltado el ruso y le está llevando a cometer errores.

(2-6, 6-3, 1-1; 40-15) ¡Dos bolas de break para España!

¡Qué nivel de Feliciano! Se cocinó la jugada al milímetro antes de subir a la red y forzar dos bolas de break.

(2-6, 6-3, 1-1; 15-0) Nota la presión Rublev

Doble falta de Rublev en sus dos primeros servicios al saque de este tercer juego del tercer set.

(2-6, 6-3, 1-1) ¡Juego para Feliciano!

Larguísimo y durísimo juego para Feliciano López al saque ante un peleón Rublev, que tuvo hasta tres bolas de break para romperle.

(2-6, 6-3, 0-1) Le dio la vuelta Rublev

El que se creció ahora fue Rublev, que respondió bien ante la presión y logró llevarse su juego tras un mal inicio.

(2-6, 6-3; 30-0) Comienza nervioso Rublev

Ojo que el tercer set comienza bien para Feliciano López. Un par de errores al saque de Rublev dan ventaja al español.

(2-6, 6-3) ¡Se lleva el set Feliciano!

Enorme Feliciano López. Se hizo gigante el español en este segundo set con un gran servicio, donde logró dominar a Rublev hasta desquiciarle. El tercer set, con todo en juego.

(2-6, 5-3) Vía rápida de Rublev

Resuelve fácil Rublev pese a una doble falta. Se le ve claramente molesto al ruso, no están yendo las cosas como esperaba.

(2-6, 5-2) ¡SE LO LLEVA FELICIANO!

Sí, sí, sí, se lleva el juego Feliciano López tras varios intentos de rotura de Rublev. Se crece el español con el público madrileño.

(2-6, 4-2; 40-40) Se resiste el juego a Feli

Hasta tres bolas de break ha tenido Rublev para llevarse el juego pero Feliciano mantiene su nivel con el primer y segundo servicio para dejarlo todo en el aire.

(2-6, 4-2; 30-30) ¡Tremendo Feliciano!

Logró ponerse 0-30 al resto Rublev pero responde Feliciano con dos buenos saques y subidas a la red para igualar.

(2-6, 4-2) ¡Break para Feliciano!

Logró romper Feliciano López el servicio de Rublev. Forzó errores el español y logró desconectar a Rublev.

(2-6, 3-2) De un servicio excelso a otro

Otro juego en blanco, aunque éste para Feliciano López. El español estuvo muy acertado con sus primeros servicios, dos ace y una subida a red y volea que decidió.

(2-6, 2-2) Otro juego en blanco de Rublev

Cuatro primeros servicios de Rublev, dos aces y dos errores al resto de Feliciano. Otro juego en blanco para el ruso.

(2-6, 2-1) Juego para Feliciano

Este segundo set es otra película. Al saque está más decidido y acertado Feliciano y eso lo sufre Rublev, que es incapaz de contrarrestar los primeros servicios del español.

(2-6, 1-1) En blanco Rublev

Saca fuerte y bien Rublev, que no dio opciones a Feliciano al resto. Se lo llevó en blanco el ruso.

(2-6, 1-0) ¡Feliciano comienza mordiendo!

Los primeros servicios de Feliciano son otro cantar. Está firme el español ahora y sufre mucho más Rublev.

(2-6) ¡Juego en blanco y set para Rublev!

27 minutos tardó Rublev en llevarse el primer set. Muy superior el ruso, muy fino con su saque. A Feliciano le costó entrar en el partido y encontrar comodidad con su saque. Segundo set clave.

(2-5) ¡Juego para Feli!

Está entrando ya en el partido Feliciano, mejorando sus porcentajes con su servicio en primeros y segundos. Con este set perdido, importante llegar con buenas sensaciones al siguiente.

(1-5) Intratable el ruso

Ha comenzado excelso Rublev que está poniendo las cosas muy cuesta arriba a Feliciano, que no logra seguirle el ritmo al ruso.

(1-4) Rublev rompe de nuevo

Una doble falta de saque le da un nuevo break a Rublev, que no tuvo que responder tras el 40-40 tras cuatro malos servicios de Feliciano.

(1-3; 40-40) Se crece Feliciano

Llegó a ir 0-40 Rublev para una nueva rotura y se repuso Feliciano tras un nuevo ace con el segundo servicio.

(1-3) Le cuesta a Feliciano

No está siendo sencillo para Feliciano coger el ritmo de Rublev, que ha comenzado muy bien el partido. Otro saque plácido para el ruso que mantiene el break.

Piqué regatea a Xavi para estar en su Davis

Gerard Piqué está en las gradas de la Caja Mágica de Madrid hoy para disfrutar en directo de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Rusia. El central pudo esquivar las normas de Xavi Hernández, que no quería este tipo de conductas y distracciones.

(1-2) ¡Primer juego para Feliciano!

Estuvo ahora muy sólido el español para cerrar su primer juego al servicio. El saque y volea mantuvo a raya al ruso.

(0-2) Firme Rublev

Confirma la rotura Rublev con su saque. Le llevó Feliciano a algunos momentos de dudas con el segundo saque pero el ruso decidió.

(0-1) Arranca fuerte Rublev

Rompe el servicio Rublev en el primer juego a Feliciano, que no anduvo fino con sus primeros servicios. Está fuerte al resto el ruso que irá ahora al saque.

(0-0) ¡Comienza el Feliciano – Rublev!

Arranca el partido entre Feliciano López y Andrey Rublev, el primer cruce entre España y Rusia de esta Copa Davis 2021.

Está Gerard Piqué en las gradas

Gerard Piqué, tras disputar anoche el partido ante el Villarreal con el Barça, está esta tarde en las gradas de la Caja Mágica para presenciar este España – Rusia.

¡Equipos a la pista central!

Ya están sobre la pista tanto los combinados de España y Rusia, listo para que comience esta eliminatoria.

Un cuarto de hora para el inicio

Está previsto que arranque el partido dentro de un cuarto de hora, en torno a las 18:00 horas. El primer encuentro será el de Feliciano López y Andrey Rublev.

Se prepara Feliciano

Concluyó el partido de dobles entre Canadá y Kazajistán y ya están preparándose Feliciano López y Andrey Rublev para arrancar este decisivo partido para conocer al líder de este grupo.

🎾 #CopaDavis Concentración máxima en el entreno de la Selección Española #MAPFREtenis🇪🇸 previo al duelo decisivo ante la RTF🇷🇺#VamosEspaña💪🏻#DavisCupFinals🏆 pic.twitter.com/H0hgrtuLz2 — Tenis España (@RFETenis) November 28, 2021

Los tres partidos, claves

En juego no solo está el primer puesto del grupo entre España y Rusia, sino también determinar si alguno de los dos podría ser uno de los mejores segundos para clasificar para los cuartos de final. Con Rusia como favorita, España muy atenta a los cruces.

Van entrando ya los primeros espectadores

Comienzan a dejar a entrar a los espectadores que estaban a la espera. La temperatura estaba siendo un gran incordio para la espera de algunos que no podían acceder hasta que concluyera el partido previo.

Mosqueo entre los espectadores

Los espectadores del España – Rusia siguen esperando a las puertas de la Caja Mágica de Madrid mientras se sigue disputando el Canadá-Kazajistán, que ha ido al tercer set. El público no puede entrar aún y a las puertas hace mucho frío hoy en la capital.

Solo un precedente entre Feli y Rublev

En tan sólo una ocasión se han visto las caras Feliciano López y Andrey Rublev y ha sido muy recientemente. En este 2021, en el Open de Australia, el ruso venció en tres sets al español (7-5, 6-2 y 6-3).

El dobles también definido

Feliciano López y Marcer Granollers serán la pareja para chocar ante Aslan Karatsev y Andrey Rublev en el tercer y definitivo partido.

Feliciano-Rublev, primer partido

El primer partido de este España-Rusia será el disputado entre Feliciano López y Andrey Rublev. El primer punto estará en juego ante el número cinco del mundo. Por lo tanto Pablo Carreño y Daniil Medvedev protagonizarán el segundo encuentro.

El España-Rusia, con retraso

Va con cierto retraso el arranque de este España – Rusia. En principio estaba fijado el inicio para las 16:00 pero se demorará algo más el inicio.

La ATP Cup como aval

Rusia ya logró salir triunfador de la ATP Cup en Melbourne durante este año y quiere hacer lo propio con una Copa Davis que no alzan desde 2021. Los rusos vencieron a Italia, el verdugo de España en semifinales de dicho torneo.

Los precedentes, a favor de España

Hasta en siete ocasiones se han enfrentado hasta la fecha España y Rusia en Copa Davis. En cinco de ellas fue España la que se llevó la victoria, las dos restantes de los rusos.

La importanda de un punto

Rusia es la gran favorita en esta Copa Davis 2021 y todo lo que no pase por victoria para ellos sería una sorpresa. España tiene como objetivo sumar al menos uno de los tres puntos en juego ante los rusos para lograr pasar a los cuartos de final como mejor segunda.

¡Bienvenidos a la narración en directo del España – Rusia!

¡Buenas tardes! Todo listo para que arranque en pocos minutos el siguiente cruce de partidos de España en esta Copa Davis 2021, esta vez ante Rusia. El combinado español comenzó con muy buen pie la defensa de su título de 2019 tras superar con un pleno de victorias a Ecuador este pasado viernes. Feliciano López fue el encargado de sumar el primer triunfo ante Quiroz (doble 6-3), Pablo Carreño sufrió algo más ante Emilio Gómez (5-7, 6-3 y 7-6) para asegurar. En el dobles, Granollers y Carreño cerraron el pleno ante Hidalgo y Escobar.

Ahora toca Rusia, la gran favorita de este grupo con Daniil Medvedev y Andrey Rublev como principales estiletes y un combativo Khachanov que no se debe dejar en el olvido. De este partido debe salir quien liderará y saldrá primera y el otro participante aspirará a ser la mejor segunda. «Sabemos que Rusia es, ahora mismo, el mejor equipo en esta Copa Davis», decía sincero Feliciano López, que a sus 40 años sigue liderando al equipo español dadas las últimas circunstancias con lesiones y positivos.

Albert Ramos puede ser la pieza diferencial para este envite, que podría entrar como número dos para esta eliminatoria y disputar uno de los encuentros individuales. Así, Feliciano López haría dupla cono Marcel Granollers en el dobles y ninguno de los españoles disputaría dos partidos.

¿Dónde ver los partidos de la Copa Davis 2021 hoy?

La eliminatoria entre España y Rusia en la Copa Davis se disputa este domingo 28 de noviembre a partir de las 16:00 horas. Se podrá ver a través del canal Vamos#, de Movistar TV. Además, en OKDIARIO encontrarás la narración en directo y online de los partidos de la Copa Davis entre España y Rusia.