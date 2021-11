Fospuca: La teta de David Uzcátegui y el dolor de cabeza de los pequeños comerciantes #DomingoAlbertoRangel

Domingo Alberto Rangel

No solo los nativos de Barinas estado que se devanea entre la plaga de los Chávez y la del héroe del burdel cucuteño tienen abuelas… también yo tuve una y la mía decía “quien hace un sexto… hace un ciento”.

La buena señora con dichos similares recordaba la necesidad de castigar faltas y delitos.

Esa frase la recordé este domingo cuando cerradas las mesas era de esperar que la noche caraqueña se llenara de cohetes y celebraciones… pero no… incluso en Las Minas de Baruta, zona bullanguera y donde estuve trabajando como observador nacional ese día… no se vieron escenas de júbilo.

Tampoco las vi de regreso a casa.

En nuestro municipio fallaron todas las encuestas que señalaban tanto el rechazo al alcalde repitiente… como auguraban un triunfo de Georgette Topalián.

Georgette como candidata del oficialismo en un municipio opositor tuvo en contra un electorado que lleva décadas empobreciéndose y cuyos hijos han emigrado… y por nada del mundo votarán rojito.

Sin embargo la Topalián se ganó en 4 años de concejal el reconocimiento del vecino por haber organizado la vacunación de manera humana, civilizada y única en la capital, donde en los otros 4 municipios buscar la vacuna significaba largas colas a la intemperie.

Colas matizadas por el factor aventura donde las escenas se podían caracterizar por empujones inútiles ya que muchas veces se perdían hasta 10 horas… sin salir vacunados.

Pero el CNE dijo que en Baruta ganó el actual y solo queda investigar ¿qué pasó?

Averiguar fue fácil ya que todo se sabe y en este caso es bueno que se sepa lo sucedido porque no solo los baruteños y mirandinos… sino los venezolanos… incluso el presidente Maduro debemos estar alerta… ya que fue una traición como de telenovela y quien traiciona una vez… repite.

Así que después de rechazar las explicaciones conspiranòicas desde donde inventan que en la Junta de Totalización se venden y compran todos los cargos electivos… lo cual es mentira.

Pero ello no implica traicionar la franquicia propia… eso si está permitido por los 5 Rectores.

Es un método inmoral que no deja huellas y cómo cuando alguien compra droga ilegal y le sale mala… no se puede protestar.

¿Qué pasó?

Simple… solo expongo que así cómo perdieron sus candidaturas los “jóvenes” que llevan 20 años al frente de una oposición colaboracionista… así mismo ganaron viejos carcamales que sin embargo saben el ABC de la política que es Maquiavelo y sobre traiciones pueden escribir tratados .

En Miranda se vienen cambiando la voluntad de los electores sin que nadie se dé cuenta. Y la cosa viene de lejos.

Capriles jamás habría ganado esa gobernación de no mediar que al fallecido presidente Chávez le gustaba la idea de tener un “sparring” opositor tan canijo como ese… y no dejó que Diosdado hiciera campaña y ganara.

Chávez se llevó de viaje a Diosdado por el mundo cuando tenía que estar en el estado que gobernaba.

Luego vino aquel episodio de Elías Jaua quien cayó en la trampa de “hablar mal de Chávez” y le acabaron su carrera cuando lo dejaron candidatearse a gobernador de Miranda… le separaron transporte de movilización… y no le movilizaron votantes.

Y ahora la tapa del frasco: en Miranda negocian a 3 bandas como en el gran billar.

Los encuestadores señalaban lo parejo que podían estar el gobernador Rodríguez y David Uzcátegui… conocido este último por sus truhanerías en Baruta.

También auguraban el triunfo de la Topalián y cierto posible empate en Petare.

Y aquí entra la vieja política negociando… antes de la elección que como escribí… está blindada.

El punto de honor es dejar la antipolìtica de Uzcátegui fuera de una gobernación importante… pero dejarles algo a esos pillos.

Así a Georgette no le convocaron listas de votantes chavistas como las Claps… a algunos de esas listas les pidieron votar por el alcalde clon del truhan… y la Topalián perdió a pesar de haber trabajado eficientemente durante 4 años.

Con el retiro de Ocariz fue más fácil apoyar a Pepe Rangel en Petare. Usaron votantes del presunto retirado… para subir la votación de Fuerza Vecinal en Petare… ya que los ocariztas privados de Chola… se negaban a votar por Pepe.

La Mud contenta: en la gobernación sigue un chavista pero evitaron que ganara el truhan Uzcátegui.

No fue trampa… tampoco fraude… pero si traición.

Y como decía la abuela… quién traiciona hoy… lo hará mañana… incluso si el traicionado del futuro se llama Nicolás Maduro.

Moraleja: votos amarrados con ayudas no son seguros y la Topalián creyendo que ganaba no atacó a la Fospuca… la teta de Uzcátegui y el dolor de cabeza de los pequeños comerciantes… y así no pudo convencer la mayoría que en Baruta prefirió abstenerse.

