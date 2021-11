Index Global Corp: Crecimiento económico en el 2021 es «un espejismo»

En 2021 Venezuela ha visto la apertura de comercios y una mayor circulación de divisas en calle. Esto ha hecho pensar en una posible recuperación económica del país luego de al menos 8 años de crisis. Sin embargo, para el director general de Index Global Corp, Luis José Barreto, se trata de una simple ilusión.

«Que haya cierta apertura, menos controles y más dinamismo no es lo mismo a recuperación. Porque podemos ver la inauguración de gran cantidad de comercios pero si esa presunta alza económica no es orgánica muy pocos podrán permanecer abiertos y productivos en el tiempo, es decir su desenlace seria la quiebra al no haber real rentabilidad”, indicó.

Barreto agregó como evidencia el comportamiento de los bancos. “Un indicador que ese crecimiento económico es falso es como la banca no está otorgando créditos para financiar al pequeño empresario en Venezuela, si ellos no creen en el pequeño empresario es reflejo de que la crisis económica sigue vigente y sin ningún tipo de reglas claras”.

El especialista financiero recalcó que la mayor circulación de divisas en el país no es consecuencia de un crecimiento económico. “Son muy pocos los empresarios que exportan algún tipo de producto para garantizar divisas diferentes a la moneda local, recordando también como bajó ostensiblemente la producción y venta de petróleo por parte de Pdvsa; además ningún inversionista serio va a invertir dinero en Venezuela cuando las reglas del juego no están claras y los servicios públicos por ejemplo no sirven y esto afecta directamente el rendimiento de cualquier empresa”, indicó.

Barreto explico que tras ocho años de un mercado a la baja como consecuencia de un decrecimiento económico con hiperinflación la existencia de un aumento de la actividad puede dar una impresión falsa de crecimiento económico.

“En este momento nos encontramos con un país que durante mucho tiempo se ha mantenido en recesión y crisis, por tanto, la compra de bienes inmuebles o incluso abrir comercios es menos costoso comparado a cualquier parte del mundo. Pero el riesgo sigue siendo muy alto; asimismo hay que reconocer que algunos venezolanos acumularon capital fuera del país y aprovecharon esta oportunidad para invertir a bajo costo en el país, pero en realidad nosotros como país no le estamos vendiendo nada al mundo”.

Cree el experto financiero que el turismo puede ser un impulsor de la reactivación comercial, pero que en general la economía venezolana recicla los mismo dólares y la misma demanda. «Esto es solo liquidez de dinero circulante y muy pocos comercios podrían sobrevivir así vendiéndole las tortas o las hamburguesas a la misma gente todos los días. Eso es una quiebra segura en el futuro”, dijo.

Concluyó Barreto asegurando que la única manera de hablar de crecimiento económico es si esta se mantiene en el tiempo. “Es necesario ya quitarse esa venda de los ojos donde los venezolanos que hacen fiestas con lo que no tienen. Por ello este fin de semana estuve junto a los especialistas en inversiones en mercados financieros Cesar Hernández y Luis Sarmiento, además del empresario y especialista en energía nuclear, seguridad y protección radiológica Omar Arias, realizando el primer Seminario Latinoamericano online sobre cómo proteger tu patrimonio de cara a las futuras crisis. La educación financiera es la única forma de sobrevivir a la crisis y emprender con éxito”, concluyó.