La violencia empañó otro partido entre el Caracas FC y el Deportivo Táchira +FOTOS

Un nuevo hecho de violencia empañó el encuentro entre el Caracas FC y el Deportivo Táchira, que se disputó este domingo en el Estadio Pueblo Nuevo, donde el cuadro aurinegro derrotó 1-0 a los Rojos del Ávila.

Los hechos se presentaron cuando los jugadores del Caracas FC se trasladaban al túnel de vestuarios, cuando el público comenzó a lanzar objetos.

En ese momento, resultó lesionado el asistente técnico del cuadro capitalino, Maurizio Lazzaro.

De acuerdo a la periodista Marie Ferro, Lazzaro presentó trauma ocular contuso complicado con desepitelización corneal Uveítis.

NUEVO HECHO DE VIOLENCIA EN ENCUENTRO CARACAS FC-DEPORTIVO TÁCHIRA

Lazzaro se pronunció a través de su cuenta en Twitter, donde agradeció los mensajes de solidaridad, e hizo un llamado para que cese la violencia en el fútbol venezolano.

«¿Nos seguimos haciendo los sordos? O los ciegos?. Le pedimos y exigimos mejoría a los jugadores, técnicos, árbitros y directivos detrás de un teclado pero el cambio solo será posible si crecemos todos. O cambiamos todos o no cambia nada. No hay peor ciego que el que no quiere ver”, expresó.

De acuerdo al portal Táchira Noticias, los integrantes del Caracas destrozaron la puerta de acceso al estadio, sin embargo se desconocen más detalles al respecto.

🧐 ¡MALOS PERDEDORES! INTEGRANTES DEL CARACAS DESTROZARON PUERTA DE ACCESO AL ESTADIO PUEBLO NUEVO | Este domingo el @dvotachira se quedó con el Clásico al vencer 1×0 a @caracas_fc en Pueblo Nuevo con el gol de @ronaldoch10 al minuto 49′. pic.twitter.com/g1ilG0VEbb — Táchira Noticias (@TachiraNoticias) November 29, 2021

TE PUEDE INTERESAR: MURIÓ TRAS RECIBIR BRUTAL GOLPIZA EN PARTIDO CARACAS VS TÁCHIRA

El pasado 7 de noviembre se disputó el clásico en el Estadio Olímpico de la UCV, donde también hubo hechos de violencia.