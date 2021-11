México | AMLO recorre corredor del Itsmo

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec será operado por una empresa que estará a cargo de la Secretaría de la Marina para “cuidar lo que es de todos los mexicanos”.

Desde el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, señaló que así los bienes de la nación no se entregan a particulares.

“Hoy supervisamos obras del corredor del Istmo: el ferrocarril, los parques industriales, la carretera Acayucan-La Ventosa y el buque tren”, escribió en sus redes sociales con un video de 4 minutos y 44 segundos.

Manifestó que todo el corredor, que incluye los puertos, los ferrocarriles y los parques industriales estará manejados por una empresa de la Marina.

“Van estar bajo la custodia de la Secretaría de Marina, para que los bienes del pueblo, de la nación, no se traslade, no se entreguen a particulares, no se rematen, ya no queremos más privatizaciones, queremos cuidar lo que es de todos los mexicanos, que mejor que la Secretaría de Marina para que cuide el patrimonio de todos los mexicanos en lo que tiene que ver con los puertos y con ferrocarriles de esta región”, indicó.

El presidente dijo que las utilidades de dicha empresa se destinarán para el pago de las pensiones de las Fuerzas Armadas y de los trabajadores al servicio del Estado.

En su visita al puerto de Coatzacoalcos estuvo acompañado por el gobernador Cuitláhuac García (Morena; los secretarios de Marina, Rafael Ojeda; de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; de Energía, Rocío Nahle, y Rafael Marín Mollinedo, director general del proyecto del Istmo de Tehuantepec.