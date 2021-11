MP emite orden de captura contra el concejal electo de El Hatillo, Alejandro Moncada

A solicitud del Ministerio Público, un Tribunal emitió este viernes una orden de captura contra el concejal electo del municipio El Hatillo del estado Miranda por la MUD, Alejandro Moncada, por “violencia psicológica, acoso u hostigamiento y promoción o incitación al odio”. No obstante, con el caso del chavista José Vicente Rangel Ávalos, no se han pronunciado al respecto, tras su chiste misógino en plena campaña al 21N.

La información la dio a conocer el fiscal chavista, Tarek William Saab, quien posteó vía Twitter lo siguiente: “Acordada orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público contra el aberrado Alejandro Moncada quien ofendió a la mujer venezolana: tildándolas por sus nombres propios de “zorr..” “prost…” “perr…”… desafiando a las autoridades de “no tener miedo” por su mal proceder”.

El pasado miércoles, el fiscal general ANC, Tarek William Saab, anunció la apertura de investigación penal contra Alejandro Moncada, concejal electo de El Hatillo (Copei – MUD), por sus comentarios denigrantes contra varias mujeres.

«El MP abre investigación penal de oficio al sujeto Alejandro Moncada por la comisión de los delitos de violencia psicológica y acoso u hostigamiento a mujeres debidamente identificadas», posteó Saab en su Twitter.

El funcionario agregó que las damas afectadas presentaron «sus respectivas denuncias contra dicho aberrado».

Moncada, electo por el partido Copei – MUD, se hizo viral después que grabara un video en octubre ofendiendo a varias féminas.

El hecho inició cuando el político subió una historia a su Instagram con el siguiente escrito: «Dos niñas (mujeres) que se quieran venir el martes a Tulum», y por ello, unas usuarias de Twitter le criticaron y se burlaron.

En respuesta a ello, Moncada subió un video ,manifestando: «Hola, hola. ¿Cómo están? Acabo de publicar en mis historias, un poco de zo**** y pu***, que por Instagram empiezan a atacar y no tiene bolas de nombrarme. Yo sí puse que buscaba a dos jevas más para traérmelas a Tulum. ¡Dejen la envidia, mis amores, que para eso soy rico! Así es la gente que trabaja».

Y agregó: «que ustedes no se puedan pagar un viaje, no puedan disfrutar en familia con excentricidades, es su problema. Y lo hago público porque yo no le tengo miedo a nadie».

Posteriormente, Alejandro Moncada se disculpó.