Perú | Presidente Castillo entra en pánico por vacancia

Al parecer las bancadas de oposición lograrían las 52 firmas para que se admita a debate la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo en el Congreso de la República, ante ello el jefe de Estado y sus operadores han iniciado una ronda de negociaciones a fin de evitar que congresistas de Acción Popular y de la facción cerronista de Perú Libre se sumen a esta iniciativa a la que califican de golpista.

Fuentes de Palacio de Gobierno revelaron a LA RAZÓN que con ese objetivo el excandidato presidencial Yonhy Lescano acudió a Palacio de Gobierno el martes 24 de noviembre. El excongresista acciopopulista tendría ascendencia sobre un grupo de parlamentarios de Acción Popular a quienes convencería de no apoyar la moción de vacancia contra Pedro Castillo.

En declaraciones a la prensa, Lescano ratificó su rechazo contra la vacancia presidencial porque una “cuestión negativa” para el país y que está saliendo justamente desde los grupos radicales que lo han atacado, como es ‘La Resistencia’ y la ‘Insurgencia’.

Pero ahí no quedó la cosa, tras la declaración de Guido Bellido y del vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, quienes afirmaron que su grupo parlamentario está evaluando si apoya o no la moción de vacancia, el mandatario convocó de último minuto a la facción magisterial de la bancada del lápiz.

En efecto, ayer viernes un grupo de congresistas de Perú Libre cercanos al presidente Pedro Castillo llegó a Palacio de Gobierno para reunirse con el jefe de Estado. Entre los legisladores que acudieron a buscar una cita con el jefe de Estado se encontraron Edgar Tello, Lucinda Vásquez y Germán Tacuri, de la facción de congresistas docentes de Perú Libre. Momentos después llegó también el congresista Wilson Quispe.

Al ser consultado sobre la moción de vacancia presidencial, el congresista Edgar Tello indicó que la bancada oficialista todavía no se ha reunido para tratar este tema; no obstante, indicó que «por sentido común respetamos las reglas democráticas». Se sabe que Castillo quiere asegurar que ningún congresista de la facción magisterial se “tuerza” a la oposición y que buscaría acercamiento con la facción “cerronista” a fin de no apoyar la moción de vacancia a cambio de algunas concesiones o cargos públicos.

Se sabe que Castillo ya habría logrado acuerdos con César Acuña, líder de Alianza Para el Progreso (APP), para un eventual cogobierno, como lo denunció el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.