VIDEO: Ben Simmons regresa a Philadelphia y entrena individualmente en el estadio.

Luego de que esta semana se reportara que Ben Simmons jugaría “Forzado” con los 76ers por casi caer en “banca rota” por multas y derroche de dinero, el jugador reapareció la noche de hoy en el estadio de los Sixers para entrenar individualmente con los preparadores físicos y de técnica del equipo.

Simmons quien ha declarado abiertamente su deseo de salir de los Sixers, según reportes esta perdiendo “Mucho dinero” debido a las multas por aun no presentarse con el equipo y no jugar partidos con ellos.

La franquicia de los Sixers han evaluado el mercado de Simmons, equipos como: Sacramento Kings, Golden State, Boston Celtics, Ángeles Clippers y Detroit Pistons se han mostrado interesados en los servicios del jugador, pero la gerencia de los Sixers piden “demasiado” según Shams Charina.

Estas fueron las estadísticas de Ben Simmons la temporada pasada:

“Alguien muy confiable me dijo que podría estar agotado y arruinado. Porque está perdiendo mucho dinero, tiene una casa de 17,5 millones de dólares, recuerda que también tiene que pagar impuestos. Tiene dos casas en el área de Filadelfia, probablemente por valor de ocho o nueve millones” – Reportaba el insider Howard Eskin.

Here’s a video of Ben Simmons working out earlier today at the Wells Fargo Center. pic.twitter.com/l97Pd7e3k6

— Keith Pompey (@PompeyOnSixers) November 28, 2021