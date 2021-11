Adriana Azzi: Horóscopo semanal del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Reflexión

Números de suerte: 7661

Comienzan unos días donde la visión retrospectiva de lo sucedido este año, te dará las claves para responderte sobre el hacia dónde o hasta cuándo de una relación o situación. El pensamiento racional vs los hechos. Hecho curioso con un padre fundador o figura relevante de la historia. Interés por el funcionamiento de tu cuerpo, sus ciclos y particularidades. Una lectura o programa interesante sobre saberes científicos. Culpas, ansiedades y obsesiones que debes desechar.

TRABAJO: Atención a un tema de disciplina y/o concentración. Te abordan con cierta falta de tacto y no te gusta. No se puede ser dogmático en la búsqueda de algunas soluciones.

SALUD: En vista tratamientos correctivos en lo estético, intervención radical o cosmética.

AMOR: La dinámica psicológica de una atracción sexual, tratar de entender. Una «afinidad electiva».

PAREJAS: La química y la proximidad, la química y la lejanía, una reflexión interesante. Estar en sintonía para crear nuevas realidades.

SOLTEROS: Un juego de video o de mesa llamará tu atención. Sintiendo una especie de campo electromagnético alrededor y potenciándolo. El fruto del esfuerzo, ventajas y desventajas. Una caminata en solitario.

MUJER: Hay canciones que son sanadoras. Se mitigan desórdenes y perturbaciones. Visitas que se quedan a dormir. Una relación donde lo que se intercambia es inclasificable. Conclusiones pensadas. Incomodidad por alguien que te mira muy directamente cuando subes una escaleras. Aumenta tu vocabulario.

HOMBRE: La síntesis frente al análisis. Mujer joven adulta con un dinero para ti. Esa reunión tan esperada. Sociedades, acuerdos, contratos que pronto se concretarán. Una chaqueta nueva. Conversaciones secretas. Anhelo amoroso.

CONSEJO: Pedir luz y protección divina es lo mismo que pedir claridad mental y fuerza, sólo que éstas últimas dependen sólo de ti.

Tauro

Palabra clave: Logros

Números de suerte: 2787

Más confianza en tí mismo y te lleva a tener una visión más positiva. Administrar bien el dinero ahora será de gran interés para ti. Un logro material. Increíblemente descubres nuevos intereses en cosas que jamás te habían interesado. Muchas responsabilidades al mismo tiempo. En un sitio de eventos o compras verás un conflicto entre unas personas. Contacto con público. Mujer o madre te vincula con avances económicos. Gestión bancaria positiva. Por fin se concreta un logro, después de una respuesta por texto. Podrás adquirir un producto o aparato tecnológico que deseas. Beneficios inesperados.

TRABAJO: Querrás hacer negocios con conocidos o familiares. Reconocimiento por un gran trabajo. Buenas ganancias comienzan a evolucionar. Verás a personas importante. Te toca hacer la labor de otro, pero serás recompensado.

SALUD: Recuperación física y mental.

AMOR: Interés por disfrutar las cosas buenas de la vida Madurez emocional. Disfrute de una casa o de un ambiente agradable. Nuevas amistades y actividades. Sientes que puedes valerte por ti mismo sin ayuda de otros.

⚘#PAREJAS: Tu espacio personal ahora es importante. Necesitas demostrar tu poder para lograr tus proyectos. Exigirás que tu pareja respete tus metas personales.

#SOLTEROS : Mayor atractivo. Atraes a una persona especial. El amor llega pronto. Salidas, diversión, amigos.

#MUJER: Se acrecenta tu atractivo o energía sexual. Tendrás tanta fuerza y capacidad que podrás trabajar y a la vez ocuparte de tu casa y en la noche disfrutar de leer u otras actividades. Decoras o arreglas un sitio. Un hombre frente a ti contándote tus problemas. Hecho curioso con cartas, tarjetas o viejos recuerdos que reaparecen en una limpieza.

HOMBRE: Conocerás a una mujer muy femenina. Tendrás que dividirte por múltiples obligaciones. Te ocupas de atender visitas, o a grupos de personas afines. Contacto en las redes muy provechoso. Un evento social. Apoyo de un hombre importante. Logros.

#CONSEJO: Es tiempo de concentrar toda tu energía en ti mismo para lograr todas tus metas personales.

Géminis

Palabra clave: Intuición

Número de suerte: 6023

Días donde sentirás una gran necesidad de despejar tu mente para organizarte de nuevo. Te ocupas de buscar un artículo o mueble especial para comprarlo. Harás un plan de defensa para proteger a los tuyos de las imposiciones de un gobierno o de personas malignas. Algo con un código de barras o QR. Asunto con cambio de un cuadro o con fotografía en un portaretrato. Rompes con creencias antiguas. Situación tensa con vecinos.Encuentro entre amigos, buenos ratos y conversaciones. Precauciones con un dinero en un banco. Te preocupas por un amigo/a. Un evento especial. Cumpleaños te hace reunir con una persona de tu interés.

#TRABAJO: Reformas o nuevas soluciones. Asunto con un carnet o tarjeta magnética. Entrevista importante. Cambio en horarios. Entrenar a una persona. Comienzas a ver el resultado de tus esfuerzos. Chismes de una persona poco confiable contra un hombre.

#SALUD: Atención con la piel.

#AMOR: Entran nuevas personas o amistades a tu vida. Persona con un apellido importante llama tu atención. Momento especial en grupo. Te ocuparás de encaminar a un hijo o niño cercano.

#PAREJAS: Decides ser más flexible para lograr sanar o comunicarte mejor con tu pareja. Se esclarecen los malentendidos. Reflexión.

#SOLTEROS: Te ocupas de problema de una persona de piel oscura. Después de una confesión de una verdad tendrás que superar una decepción. Trabajo que requiere seguridad en tí mismo.

#MUJER: Harás varias llamadas para que te hagan un favor. Buscarás salir de una especie de rutina o aburrimiento sexual. Contacto con persona espiritual. Interés en telas o en una alfombra. Rejuvenecimiento. Renovación de viejos vínculos. La hora de tomar decisiones importantes. Proyecto que sugiere asumir nuevos compromisos. Cambios en una sala o habitación.

#HOMBRE : Te interesas en aclarar algo que sospechas. Pasarás la página y dejarás atrás a antiguos colaboradores. Popularidad y prestigio. Asunto con un código o clave.

#CONSEJO: No permitas que el ruido de las opiniones destructivas paralicen tu evolución.

Cancer

Palabra clave: Soltar

Número de suerte: 0569

Al máximo de tu auto control. Estarás dispuesto a ayudar a los demás y eso será algo que te complace. Alegrías por el encuentro con una mujer joven. Es tiempo de disfrutar y así lo harás. Interés por un cambio en tu alimentación te atraerán más la frutas, el pescado y las legumbres. Trata que tus pensamientos esten en armonía con tu ser interior. La planificación será importante. Un hombre te pide disculpas y te invita ir a un sitio. Situación con una camisa manchada. Estarás en una lucha o defendiendo una posición. No te quedes callado/a. Evento relacionado con un estudio o universidad. Recibes una información útil. Periódicos, papeleos y noticias acerca de hijos tuyos o de alguien cercano.

#TRABAJO: Estarás en la búsqueda de nuevas oportunidades. Enamoramiento o atracción. Vences una mala energía. Es la hora de escribir un proyecto. Colaboras con personas para que salga adelante un plan.

#SALUD: Malestar en un pie o pierna.

#AMOR: Nostalgia por hijos o hermanos/as que están alejados o en otro lugar. Mensaje escrito muy importante. Te alejas de unas personas muy negativas. Tendrás que ayudar con un dinero a una mujer muy querida. Hijo/a con problema con un carro.

#PAREJAS: Un cambio dentro de tu corazón te hará ver una relación de manera diferente. Buena conversación con tu pareja. Pídele a la vida, a la providencia por claridad.

#SOLTEROS: Se te acerca o atraes a alguien de buena situación económica. Nuevos caminos. Alguien te dice cuanto te ama. Hecho curioso con el mar. Compra de alimentos riquísimos.

#MUJER: Celebraciones. Compra de regalos navideños. Una cena especial. Campanas que suenan y vibran en positivo. Recibes un consejo que te trae paz. Concretas una fecha o logras algo con triunfo. Felicidad por la llegada o un logro de un hijo.

#HOMBRE: Deberás ser quien eres y no pretender otra cosa. El placer de tener a una persona a tu lado es importante. Acuerdo económico con una mujer cachetona.

Consejo: Algunas puertas se cierran para siempre y otras se abren en los lugares menos esperados.

Leo

Palabra clave: Agradecer

Números de suerte: 6701

Hechos del pasado que exigen de ti pases la página y continúes hacia adelante. Ahora será importante que superes tristezas o decepciones. Invertirás un dinero. Amiga te brinda apoyo emocional. Aléjate de personas chismosas o conflictivas. Tus guías espirituales te apoyarán. Le pones más atención al cutis. No estás solo/a. Cautela con mujer cabello claro. Hombre de cabello liso oscuro te ayuda a aclarar una situación. Hecho curioso con utensilios de cocina o con comida. Contacto con entornos muy concurridos donde habrá muchas personas lindas.

#TRABAJO: Movimiento. Muchos asuntos que hacer al mismo tiempo. Aparecen ciertas situaciones inesperada que puede llevarte a un cierto descontrol. Asunto con eventos, mercado o grupos.

#SALUD: No descuides el consumo de Zinc y Vitaminas D y C.

#AMOR: Recibes un regalo. Episodio curioso con alguien ligado a un spa o salón de belleza. Te preocupas por dos niños. Sorpresa con alguien que ves en un evento o en la calle. Te liberas de una persona que le gusta inventarse historias para manipular a otros. Buen/a amigo/a del pasado te contacta por las redes. Se activa tu vida social.

#PAREJAS: Etapa de cambios importantes. Período donde ambos van hacia la búsqueda de un nuevo estilo de vida. Nuevas amistades.

#SOLTEROS: Te interesas por hacer ejercicios o mejorar tu aspecto físico. Tendrás que lidiar con alguien bipolar o que cambia demasiado su carácter. Preocupación por gasto extra. Te atrae alguien con una sonrisa muy particular. Todo irá bien mientras controles tus emociones y tus impulsos.

#MUJER: Harás malabarismos para lograr tus objetivos. Recuerda que el cuerpo necesita un descanso. Capacidad para manejar muchas cosas a la vez. Un compañero de trabajo te trae una alegría. No dudes de tu atractivo, contacta tu feminidad, tu voz, tus gestos, tus maneras. Buenos momentos en un sitio donde van muchas personas.

#HOMBRE: Buen momento para agradecerle a alguien muy importante en tu vida. Un anhelo que se cumple. Propuesta para un plan de negocios.

#CONSEJO: Ser agradecido y expresar tu gratitud es una parte importante de ser feliz en la vida.

Virgo

Palabra clave: Motivación

Números de suerte: 1490

Días donde tu equilibrio emocional dependerá de tu seguridad económica. Algo que solucionar sobre un dinero o herencia. Recompensa o evolución ligada a asuntos familiares. Asunto con el seguro social. Te llega una abundancia. Una comida con unas personas que te conectarán con un grupo o negocios muy positivos. Es positivo que limpies o pintes un lugar para que llegue la prosperidad. Lo inesperado estará en tu camino. En terreno amoroso surge un campo fértil. El pasado se cruza con tu presente. Hecho curioso con un perro. Notas un cambio en tu cara o en tu cabello.

️SALUD: Atención con molestias en las piernas o asuntos con la circulación.

#TRABAJO: La imaginación y la creatividad estarán activadas. Asunto con una marca comercial o un logo. Vida social, celebraciones. Cambios de lugar. Una reunión con un anuncio de algo mejor de lo que esperabas. Ideas y planes novedosos.

#AMOR: Reencuentros con personas del pasado. Mujer o prima muy deprimida busca tu apoyo. Retornan viejos vínculos. Momento familiar muy especial y feliz. Una recompensa material que se traduce en una felicidad que compartes con tu seres queridos.

#PAREJAS : Más acercamiento con una muy buena comunicación. Se eleva tu nivel de atractivo. Fertilidad. Hecho curioso con un pan especial.

#SOLTEROS: Se busca enseriar o formalizar una relación, subir a otro nivel. Matrimonio Beneficios a través de inversiones, corretaje, producciones. Ordenas papeles.

#MUJER: Reflexionas acerca del propósito de tu vida. No te sientas solo/a, hay muchas personas que te quieren. Te ocupas de una persona mayor. Te propones cambiar un colchón. Querrás ver o extrañas a una persona que se encuentra en otro pais. Respaldo de una empresa importante. Una luz en tu camino te conduce a un bienestar. Un dinero inesperado.

#HOMBRE: Altibajos y discusiones que sobrellevar. Una confusión que te lleva a realizar una investigación. Ayudas a una persona que quiere esconderse. Las mujeres te traen suerte y te abren nuevos caminos.

#CONSEJO: Si te centras en el dolor, seguirás sufriendo. Si te centras en la lección, seguirás creciendo…

Libra

Palabra clave : Equilibrarte

Números desuerte: 7801

Buscarás el origen de tus inquietudes para equilibrarte emocionalmente. Documento o solicitud aprobada. Llega una respuesta esperada. Discusión alrededor de una mesa para aclarar convenios, asuntos de dinero o gastos inesperados. Hombre joven te inquieta por su nivel de desequilibrio emocional. Cambio de un plan a última hora. Un matrimonio. Amiga te ayuda a diseñar o a planificar. Asunto con medio de comunicación. Deseos de estar unido con la familia o con los amigos. Recibes una noticia que tendrá que ver con una persona mayor. Curso. Conferencias.

#TRABAJO: Tendrás que tener paciencia. Evita agitarte por querer que algo se dé más rápido. Sorpresa con un dinero. Pago de deudas. Cautela con subternos o secretarias. Un cambio hacia otro lugar. Chismes. Sospechas.

#SALUD: Tendencia a dolores musculares en especial cadera o espalda.

#AMOR: Valiosas amistades te brindarán su apoyo incondicional. Hija o hermana va a un lugar para resolver una situación. Un lugar nuevo para estar mejor. Apoyas a un/a amigo/a cercano/a en una emergencia de un pariente. Una niña a la que le pones tu atención.

PAREJAS: Complicada situación por algo que se descubre. Asunto con fotos o un mensaje vía WhatsApp. Hombre envidioso o vengativo de cuidado. Disfrute entre amigos. Días de disfrute. Un deseo que se dá.

#SOLTEROS: Un cambio en tus sentimientos. Decides dejar atrás el pasado. Alejarse de casa.

Asunto importante con tu padre o tío.

#MUJER: El precio de tener éxito o de logros que traen mucha envidia. Necesitas pensar y reorganizarte de nuevo. Tratamiento en la cara. Tratamiento de líneas de expresión o manchas en la piel. Unos papeles importantes.

#HOMBRE: Un antiguo amor reaparece en escena. Un cambio de un lugar a otro. Asunto legal que resolver. Escrito donde se plantea un reclamo por abuso de un hombre. Certificado.

#CONSEJO: No permitas que nada ni nadie te haga desconfiar de tus talentos…

Escorpio

Palabra clave: Cambios

Números de suerte: 7806

Logras salir de un estado de apatía y te sentirás mucho mejor interiormente y hasta emocionalmente. Pasas la página y continúas hacia adelante. Irás a un lugar o visitarás a una persona que te hará muy feliz. Compras en una tienda con unos precios increíbles. Recibes un regalo que te gustará mucho. Saldrás de la rutina y te sentirás super activado/a. Lo inútil sale de tu vida.

Mudanzas o traslados. Alguien retorna para tu alegría. Un reclamo sobre en un tribunal o asunto con impuestos o multa. Policías.

#TRABAJO Y DINERO: Posición defensiva. No te apures en tomar decisiones. Darás lo mejor de ti. Nuevas técnicas o habilidades. Continúa con lo que estás haciendo, «sigue así » que lo lograrás. Victoria sobre un hombre que evadió un acuerdo pero tendrá que cumplir.

#SALUD: Tratamientos con resultados positivos.

#AMOR : Un cambio profundo, de raíz.

Te liberas o el destino te aparta de algo que ya no podrá estar más en tu vida. Reubicación. Pérdida de virginidad. Un lugar especial. Un viaje vinculado a un encuentro. Lo mejor esta en otro sitio. Una noticia sobre un luto.

#PAREJAS: Surgirán cambios favorables. Los obstáculos serán superados. Situación negativa se aleja de sus vidas. Hablan sobre un inmueble. Fin de un desacuerdo familiar.

#SOLTEROS: Un gran amor está por entrar en tu vida y trae cambios importantes para tu destino. La oscuridad se aparta. Los cambios y la mejoría llegan.

#MUJER: Finalmente decides planificar un descanso. Molestia pasajera en la garganta. Compras algo tejido o una ropa para un bebé. Asunto con la menstruación o cambios hormonales. Unas prendas o joyas de tu interés Te apartas de una mujer muy hipócrita. Escucharás una grabación o un mensaje de otra persona que te impacta.

#HOMBRE: Tensión con trampa de un hombre que traiciona a un familiar o amigo. Un buen dinero llega. Reclamo de tu pareja por culpa de tu trabajo. Disfrutar más de la vida será importante en este momento.

♦️#CONSEJO: Comprender que la vida tiene un comportamiento cíclico, lo que cosechas es lo que has sembrado, lo que das vuelve.

Sagitario

Palabra clave: Abundancia

Números de suerte: 1265

Contactas con una sensación interior que te hace activar una búsqueda de crecimiento espiritual. Hecho curioso con aves. Investigas sobre un documento o gestionas algo con un alquiler o propiedad. Creatividad y buena fortuna en medio de un ambiente muy controlado. Asunto con eventos, ticket o pasaje. Tus acciones tienden a ser productivas. Búsqueda de nuevas formas de ganar dinero. Mujer bajita, morena, cabello largo y crespo te ayuda. Una mujer jugará un papel importante en este momento de tu vida. Puedes interesarte por productos o ropa. Contacto con personas poderosas o reconocidas. El dinero se mueve. Recibes lo que mereces.

TRABAJO: Tu nombre está en una propuesta o lista y te harán una llamada importante. Algo hacia un sitio que se ve en el horizonte, una meta. Reconocimiento. Logro de algo muy importante. Después de luchar todo sale a la luz. Propuestas. Proyectos novedosos.

SALUD: Tomar té verde. Agua de piña.

AMOR: Entusiasmo. Satisfacción, pero aún hay mucho por hacer. Un proyecto hacia el futuro con alguien especial. ¿Hacia dónde vamos? Hecho curioso con un dibujo o caricatura.

PAREJAS: Solución inesperada que ayuda a definir situaciones. Éxito, triunfo. Papeles, viaje que organizar. Plan, ir a un sitio.

SOLTEROS: Competencia. No actúes a la ligera, pues enfrentarás a alguien. Aléjate de las discusiones y rivalidades.

MUJER: Dos personas te buscan para que les brindes ayuda, pero consideras que es una responsabilidad difícil de asumir. Cambio en el cabello. Ámate y muéstrale al mundo tu talento. Hecho curioso con un papel arrugado.

HOMBRE : Confianza en ti mismo. Cuida tu peso. Estarás abierto hacia el amor. Tu espalda recibe placeres o masajes. Llegó el momento donde deberás esforzarte a fondo para lograr un propósito. Mujer alegrará tu vida. Tu ángel protector estará cerca de ti. La verdad será revelada. Contacto con personas espirituales. Enemigo que logras vencer deja sin embargo una huella en ti, una marca, una herida.

CONSEJO: Es un tiempo de avanzar y de moverte hacia adelante para lograr tus metas.

Capricornio

Palabra clave: Victoria

Números de suerte: 5386

Se proyectan nuevos planes hacia el futuro. La suerte te acompaña para que logres algo en lo que has insistido mucho. Tu paciencia y perseverancia con un hombre logra su cometido. Te mantendrás luchando por lo que quieres hasta las últimas consecuencias o hasta lograr la conquista. Alegrías con niños o con jóvenes. Te invitan a un evento o fiesta. Percibes una presencia cerca de tu cama. Cambio del destino a tu favor. Un desayuno muy especial. Algo llega a tus manos que trae un cambio radical. Una abuela se comunica contigo. Hecho curioso con un pollo. Algo con logotipos o diseño.

#TRABAJO: Es posible que sientas una tensión. No importa en qué andes pero respira profundo y hondo y cuenta hasta diez antes de tomar una decisión. Calma y victoria. Documento de compañía o certificado.

#SALUD: Resultado médico a tu favor. Defensas altas.

#AMOR: No dejes que la imaginación de problemas y los impulsos descontrolados se adelanten a tus pasos Te calma y lleva cualquier problema emocional o sentimental con calma. Buscar la vida espiritual te ayudará.

#PAREJAS: Volverán a intentarlo. Algo que sanar, tiempo de pasar la página para continuar. Momentos agradables . Tendrás que defender a tu pareja de ataque de terceros.

#SOLTEROS: Quizás tengas que competir con otros que desean lo mismo que tu. Un grupo reclamando algo y lo apoyas. Hermano/a te busca con una complicada situación . Te alejas de una persona que prometió y no cumplió.

#MUJER: Te encaminas hacia el equilibrio. Un hombre te protege de personas negativas y da la cara por ti. Calma y cordura. Amiga rubia con un luto. Mujer esotérica o maestra espiritual que esta a tu lado te dá consejos. Controla el estrés.

#HOMBRE: Es posible que te sientas visiblemente cansado después de una lucha por algo, pero saldrás vencedor. Protección fuerte alrededor de tu campo astral. Sociedad productiva. Disfrutas de un paseo con tu pareja.

#CONSEJO: Estás muy cerca de alcanzar algo por lo que has luchado así que, insiste, porque no es tiempo para rendirte.

Acuario

Palabra Clave: Relajarte.

Número de Suerte: 6364

Tendrás que equilibrar la ansiedad. Asunto pendiente hacia una isla o con personas que viven cerca del mar. Necesitarás un consejo profesional. Cautela con trampas en un escrito. Vigilar tus tarjetas de crédito o débito o evitar estafas o robos. Te enfocas en tu independencia. Recuperas un tiempo perdido. Retornan antiguos amigos. Ciudadano con políticos deshonestos. Olvida el pasado y sigue adelante en el amor. Preguntándote por un cambio de empleo o por la posibilidad de asumir un proyecto alterno. Detrás de un crédito o préstamo.

#TRABAJO: Reunión donde obtienes algo que deseas.Vas por lo seguro. Ir a un lugar en el futuro. Dinero en evolución. Estudios. Contacto con empresarios de poder, cambio de estrategias.

#SALUD: Buscarás aumentar tus defensas con productos naturales.

#AMOR: Cautela con golpes bajos, evítalos a toda costa. Una conversación sobre dar y recibir amor en la justa proporción. Dos pueden más que uno. Debes equilibrar tu carácter.

#PAREJAS: Saldrán juntos de los problemas. Solucionan una situación sobre una casa o dinero faltante. Responsables de los viejos y de los jóvenes, grande la carga.

#SOLTEROS: Amigo incondicional te ayudará en una diligencia importante. Necesitas hacer un tratamiento para corregir un problema. Un dinero inesperado.

#MUJER : Abre espacios para lo nuevo que está por llegar. Hijo, amigo o persona cercana te hace una trampa. Conversación con mujer cercana que te dará la impresión de que te oculta algo. Planificando rutas de escape (de la rutina). Atención con debilidad capilar o caída del cabello.

#HOMBRE: Hecho noticioso de impacto. Darás respuestas o propones nuevas ideas a un grupo. Te propones poner al día todo lo pendiente. No te niegues a aceptar algún error. Asunto con hermano/a muy importante.

#CONSEJO: Mantén tus pies en el suelo, pero deja que tu corazón se eleve tan alto como puedas…

Piscis

Palabra clave: Dirección

Números de suerte: 6512

Una nueva inspiración, la visitación de una musa, un arrebato que puede ser incluso místico o la concepción de un plan de acción muy productivo. Visitas o recibes visitas con alegrías. Suerte. Tu pareja en evolución pero con momentos estresantes. Diversión. Una luz celestial, una revelación. Un proceso de curación interior. Fe en medio de un frenesí creativo, necesidad de orden. Tus talentos se pondrán a prueba. Subir, bajar y trascender. Pidiendo al cielo un beneficio económico. Intranquilidad intermitente.

#TRABAJO: Aceptando la ayuda que te ofrecen colaboradores o amigos. El pesimismo injustificado no te queda por éstos tiempos. Un desconfianza seguida de una certeza.

#SALUD: No te descuides, ocúpate de los detalles que pasan desapercibidos observándolos detalladamente, te pueden indicar algo.

#AMOR: Hay razones para tener fe en el futuro. A veces te atacan los celos. Una pequeña fortuna te espera.

#PAREJAS: Ocupándote de la estabilidad psicológica de tu pareja. Buscas nuevos estímulos. Quieres que te comprendan o deseas ser comprensivo/a?

#SOLTEROS: Una alegría y beneficios económicos. Hay planes que no se darán ahora en Diciembre pero sí en Enero. Tu ángel guardián protegiéndote. Época ideal para esforzarte a fondo.

#MUJER: La líbido puesta en el trabajo, en los planes, darle un espacio al amor. Particulares momentos románticos sin concretar. Un enamorado. Desarrollas un talento especial. La perspectiva de la soledad no debe darte temor. El brote de la sabiduría interior. Conversaciones agradables. Una preocupación viene y va dentro de tu mente.

#HOMBRE: Hecho curioso con información que tiene que ver con vida extraterrestre o con vida después de la vida. Una mujer joven te traerá alegrías. Tomas el toro por los cuernos respecto a tu salud. Te recomiendan una película.

#CONSEJO: El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene.

