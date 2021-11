De líderes sociales a protagonistas de la abstención: jóvenes se distancian de la política

Aunque aún no se tiene una cifra definitiva, la ONG Voto Joven calculó que en base a la data visual de sus observadores el día de las elecciones la participación de la población juvenil se ubicó en 15%, siendo este el mejor de los escenarios

En 2014 y 2017 los jóvenes lideraron importantes movimientos sociales en el país y se convirtieron en un símbolo de esperanza para lograr un cambio en Venezuela. Hoy día han tomado distancia de la política y son los principales protagonistas de la abstención registrada en las pasadas elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, un escenario que advirtió en septiembre la Encuesta Nacional sobre Juventud (Enjuve) 2021, realizada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), que registró que solo 26,4% de la población juvenil identificada como opositora tenía intenciones de votar, los no alineados 28,9%, mientras que los del chavismo parecían los más dispuestos con 44,7%.

Recibe las noticias directo en tu Whatsapp.



UNIRME A GRUPO DE WHATASPP

Otro estudio elaborado por la ONG Voto Joven mostró un comportamiento similar, ubicando la intención de voto de los jóvenes en 20%.

“Parte de la abstención fue sin duda de los jóvenes, y eso se pudo evidenciar claramente en los centros el domingo. Creo que si este sector hubiese participado de manera masiva, los resultados serían otros, pero la población juvenil está pidiendo primero una renovación en la política”, dijo a El Nacional la abogada Andrea Mesa, coordinadora de Formación de la Enjuve.

Aunque aún no se tiene una cifra definitiva del número de jóvenes que votaron el pasado domingo, la ONG Voto Joven calculó que en base a la data visual de sus observadores el día de las elecciones la participación se ubicó en 15%, siendo este el mejor de los escenarios.

“Pudimos constatar que en gran parte del país fueron los adultos mayores los que salieron a votar. El voto juvenil se vio graneado, pero no fue una constante en la jornada electoral. Tampoco hubo una cifra significativa de adultos contemporáneos participando”, explicó Wanda Cedeño, coordinadora nacional de Voto Joven.

Los jóvenes se han alejado de la política con el pasar de los años. De acuerdo con los datos de la Enjuve 2021, 29% de los entrevistados dijo no tener ningún interés en la política y 31% manifestó sentir sólo un poco de interés. El sector del chavismo se mostró más interesado en la política que las otras preferencias.

“La mayoría de los jóvenes en la encuesta dijo que no tiene ningún tipo de interés en la política. Pero cuando le preguntas a qué movimientos se quisieran vincular, dicen que desearían estar en movimientos reivindicativos (73,3%), entonces yo a eso le doy una lectura y es que la política no se está haciendo como se debe hacer”, señaló Mesa.

El estudio indicó que el descontento de los jóvenes se debe principalmente a la ausencia de oportunidades económicas, restricciones para insertarse en la sociedad, abismo entre las metas institucionalizadas y los medios para alcanzarlos, deterioro de la cotidianidad y tensión familiar, ausencia de espacio público y de socialización, inseguridad institucional y presión migratoria.

Unidad educativa experimental Venezuela, Bellas Artes. Foto: Kenny Linares

¿Por qué no votan los jóvenes?

Fallas en la oposición. Entre los factores que influyeron en la baja participación de la población que va de los 18 a 29 años de edad se encuentra la falta de una política clara por parte de la oposición venezolana y el llamado a no votar de los últimos años.

A esta situación se le suma otros errores como la clara división dentro del sector opositor, así como anunciar su participación en las elecciones de manera tardía y el no realizar una campaña eficaz para explicarle a la población la importancia de los comicios.

“Todo este movimiento de los partidos políticos que catalogaba al voto como algo negativo o un enemigo ciudadano alejó a los ciudadanos de sus derechos civiles. Nos hicieron ver que el voto es algo que hace la gente que no cree en la democracia, cuando es todo lo contrario. Todo esto que se dijo debe recogerse y poco a poco recuperar esta tendencia a participar”, dijo Cedeño a El Nacional.

Parte de la dinámica que también ha alejado a los jóvenes de todo el tema político y electoral es el sentir que no hay una línea estratégica clara sobre las decisiones que se van a tomar, afirmó la coordinadora nacional de Voto Joven.

Desconfianza en las instituciones. Luis Palacios Herrera, presidente adjunto de la FCU-UCV y candidato a concejal por el municipio Plaza del estado Miranda, aseguró que la desconfianza en las instituciones del Estado también fue un factor determinante en los niveles de abstención.

La Enjuve 2021 registró que la confianza de la población juvenil en el Consejo Nacional Electoral fue de 45,3%, una caída de más de 10 puntos en comparación a los resultados obtenidos en 2013 cuando se realizó la primera encuesta.

También hay que tomar en cuenta que solo 30,3% de los jóvenes tiene confianza en los partidos políticos, un nivel que cayó 17 puntos, y solo un tercio desea formar parte de una agrupación de este tipo.

Foto: Federico PARRA / AFP

Migración. La población joven en Venezuela (15 a 29 años de edad) se redujo a 6.817.000 durante la crisis, 1 millón menos que en 2013, de acuerdo con la Enjuve. Esto se debe principalmente a la migración masiva de venezolanos que se ha dado en los últimos años debido a la crisis económica, política y social que afecta al país.

Mesa indicó que esto es un factor a tomar en cuenta, ya que de esta cifra se desprende un porcentaje muy alto de posibles votantes.

Voto Joven contabilizó que unos 700.000 jóvenes que se encuentran fuera del país no están siquiera inscritos en el Registro Electoral (RE).

No están inscritos en el Registro Electoral. De los jóvenes que dijeron en la Enjuve que no iban a votar, 42% señaló que no lo haría porque no está inscrito en el Registro Electoral. Mesa consideró que este es un factor de mucho peso, ya que el resto de las razones para no ejercer el derecho al sufragio se diluyeron en porcentajes muy pequeños.

El año pasado, Voto Joven estimaba que 1.500.000 de jóvenes no estaban inscritos en el Registro Electoral, una cifra que aumentó este año a 2.000.000.

Las fallas de este año en las políticas comunicacionales del CNE en torno al llamado a inscribirse en el RE y la importancia que esto tiene, fueron claves en las bajas cifras de jóvenes inscritos.

“No hubo una campaña como en otras ocasiones para que los jóvenes se inscribieran, ni de parte del CNE ni de los partidos políticos”, agregó Mesa.

Para Cedeño, otro factor que aleja a los jóvenes de inscribirse en el RE, es lo complicado que puede ser este procedimiento. “Muy pocos saben que esto es permanente y que está abierto todo el año en las oficinas regionales electorales. Luego cuando vienen los procesos electorales, muchas veces el tiempo de apertura de las jornadas es muy limitado”, manifestó.

Aseguró que este año solicitaron al CNE que la inscripción en el RE se haga de forma virtual, y que se abra el registro electoral en el exterior sin importar el estatus migratorio que tengan los venezolanos en esos países.

Foto: EFE/ Ronald Peña

¿Cómo recuperar el interés?

Para recuperar el interés de los jóvenes en la política y por lo tanto aumentar su participación en futuros procesos electorales, especialmente de cara a las presidenciales 2024, es necesario renovar el liderazgo político de la oposición.

“Toda la sociedad necesita una renovación en la política, que no necesariamente tiene que ser una renovación generacional, sino en el ver, ser y hacer la política”, precisó Mesa.

Para que esto ocurra, Palacios explicó a El Nacional que, en primer lugar los partidos políticos deben sincerarse, organizarse y realizar elecciones internas. Luego deberán identificar a los líderes que podrían conducir un cambio en el país.

A partir de allí, los jóvenes deberán impulsar a los sectores políticos de oposición a elegir un nuevo liderazgo en unidad. “Ayer María Corina Machado hablaba sobre una elección interna para elegir a un nuevo liderazgo, Carlos Ocariz hace meses lo decía, y hace un año Henrique Capriles también lo mencionó. Es decir, no es nada nuevo, pero esto no puede quedarse en palabras”, destacó el representante estudiantil.

La coordinadora de Formación de la Enjuve resaltó que los resultados del pasado domingo, donde el chavismo se adjudicó 20 de las 23 gobernaciones del país, deben marcar un antes y un después en la oposición para que escuchen a la sociedad y retomen nuevamente la política de calle ante el escenario del 2024.

“Es clave que las personas vean que el político no sólo sale a la calle a buscar los votos semanas antes, sino que es un trabajo que se construye poco a poco. La comunidad debe sentir un verdadero interés y tiene que evidenciarse el trabajo en la sociedad para aumentar la confianza. Eso también puede aumentar la participación en el futuro”, añadió Palacios.

Cedeño destacó que la necesidad de construir una estrategia y una ruta clara. “Si no se da ese proceso de reconciliación, que los partidos políticos le den la oportunidad a los ciudadanos de expresarse, y construir bases, vamos a seguir viendo este tipo de resultados”, puntualizó.

Jóvenes en el liderazgo político

Incluir a los jóvenes en los partidos políticos y brindarles verdaderos espacios de trabajo, así como oportunidades de tomar decisiones, es otro factor que podría ayudar a recuperar el interés de la sociedad en la política.

“No se trata realmente de poner nuevas caras porque esto a veces puede jugar en contra. Simplemente hay que identificar a esos jóvenes a quienes se le pueden asignar responsabilidades, y dar oportunidades siempre y cuando lo merezcan”, aclaró Palacios.

Sobre este punto, Cedeño señaló los líderes jóvenes también deben tener un recorrido antes de presentarse en unas elecciones. “Hay muchos jóvenes actualmente que han trabajado y que la población los conoce”, dijo.

Mesa afirmó que uno de los puntos positivos de las elecciones del 21 de noviembre es que se observaron mucho más candidatos jóvenes en comparación con otros procesos. En su opinión los partidos políticos le abrieron los espacios porque necesitaban fortalecer y dar frescura a la campaña.

“Entre todos los errores de la MUD, algo que valoro es que le brindaron la oportunidad a algunos jóvenes, entre ellos a mí, para pelear algunos espacios. Pero no podemos quedarnos con esto hay que trabajar y seguir construyendo confianza en los jóvenes que se alejaron de la política y hacerles ver que esto no es ayudarse a sí mismo sino que es ayudarnos entre todos”, destacó el líder estudiantil de la UCV.

El voto de los jóvenes es clave

“Si en una próxima elección no logramos que los jóvenes participen, entonces estamos viendo el fracaso de la oposición”, precisó Palacios, quien explicó que más allá del apoyo en cifras se trata de lograr que este sector de la población se interese nuevamente por el futuro de las condiciones en las que vive.

La coordinadora nacional de Voto Joven consideró que los partidos políticos deben tener presente que los jóvenes en Venezuela han liderado procesos de cambio en el país históricamente, en los casos más recientes de 2014 y 2017, por lo que son claves en el accionar político. “Es importante que se les escuche para trazar rutas reales en torno a lo que está pasando en el país y no a lo que se está viviendo en una cúpula”, señaló.

“La participación de la población juvenil en los procesos electorales es protagónica, porque es lo que va a sentar las bases de lo que está por venir en el futuro. El no participar en lo electoral limita que tengamos un proceso de transición más participativo e incluso más rápido de lo que esperamos”, aseguró.

Mesa instó a la población juvenil a tomar en cuenta que se puede participar en la política sin ser militante de un partido. “Ser partícipe de lo público es una forma de contribuir a lograr un cambio en el país”, dijo.

Por último, Cedeño hizo un llamado a todos los jóvenes para que se pregunten si quieren que en el futuro ser reconocidos como protagonistas de la inacción o como la generación que decidió tomar en sus manos las riendas para construir un mejor país.

Agencia