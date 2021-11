España | la gala y los favoritos al premio, en vivo

Esta noche se entrega el París el Balón de Oro 2021. Sigue en directo la gala de entrega de premios de la revista France Football, en la que se conocerá al mejor futbolista del año. Robert Lewandowski, Leo Messi, Jorginho y Karim Benzema son los grandes favoritos a llevarse el galardón entre los 30 nominados. Además, se entregará el Balón de Oro femenino, el premio Kopa al mejor joven y el premio Yashin al mejor portero. Sigue en directo todo lo que suceda en el Theatre du Chatelet de la capital gala, con comentarios minuto a minuto, en OKDIARIO.

Kylian Mbappé finaliza en novena posición en el Balón de Oro, mientras que Gianluigi Donnarumma se queda en décima posición. Quedan por salir: Benzema, Cristiano Ronaldo, De Bruyne, Jorginho, Kanté, Lewandowski, Messi y Salah.

No había margen a la sorpresa. Robert Lewandowski se lleva el nuevo premio, el de Delantero del Año. También es uno de los aspirantes al Balón de Oro, junto a Messi. ¿Querrá decir esto que el argentino se lleva el máximo galardón?

Ha pasado desapercibido durante la retransmisión, pero Didier Drogba ha anunciado cuáles serán los dos premios sorpresa que se entregarán hoy. Habrá un reconocimiento para el Delantero del Año y para el Club del Año. Todo apunta a que los premiados serán Lewandowski y el Chelsea.

