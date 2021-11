Falleció fundador de Williams Racing

Francis Owen Garbatt Williams, más conocido como Frank Williams, «fue una leyenda e ícono de nuestro deporte», afirma el comunicadoFrancis Owen Garbatt Williams, quien fuece el fundador del equipo Williams Racing, ha fallecido a la edad de 79 años, ha anunciado la escudería británica, más conocido como Frank Williams, «fue una leyenda e ícono de nuestro deporte», afirma el comunicado.

«Su fallecimiento marca el final de una era para nuestro equipo y para el deporte de la Fórmula 1. Fue único en su clase y un verdadero pionero, el cual llevó a nuestro equipo a 16 Campeonatos del Mundo convirtiéndonos en uno de los equipos más exitosos en la historia del deporte», sigue el comunicado.

«Sus valores, que incluyen la integridad, el trabajo en equipo y una feroz independencia y determinación, siguen siendo el espíritu central de nuestro equipo y son su legado, al igual que el apellido Williams bajo el cual competimos con orgullo», finaliza la nota firmada por Jost Capito, director ejecutivo y director del equipo.

Today, we say goodbye to the man who defined our team. Sir Frank was such a genuinely wonderful human being and I’ll always remember the laughs we shared. He was more than a boss, he was a mentor and a friend to everybody who joined the Williams Racing family and so many others. pic.twitter.com/bWpFivpkmi

— George Russell (@GeorgeRussell63) November 28, 2021