Por fin llegó a Netflix ‘Tick, Tick…Boom!’ basada en la vida de Jonathan Larson

Finalmente ‘Tick Tick Boom’ se estrenó en Netflix, y cuenta la historia de Jonathan Larson a través de un musical y las canciones de este.

Con el éxito de ‘Hamilton’ e ‘In the Heights’, tanto en Broadway como en la pantalla chica y grande, Lin-Manuel Miranda atrajo la atención con esta historia, escrita por el fallecido Jonathan Larson, y su adaptación como película.

Larson, quien es mejor conocido por la creación del icónico musical de Broadway ‘Rent’, que estrenó un día después de su muerte a los 35 años. Antes de ‘Rent’, Larson paso la mayor parte de sus veintes perefeccionando un musical llamado ‘Superbia’. ‘Tick, Tick Boom’ trata principalmente de esta parte de su vida, con Andrew Garfield interpretándolo. Sin embargo, la película de Netflix toma la primera obra de Larson para explorar su pasado. Esto permitió a la película incluir canciones del musical rock del mismo nombre.

Hay trece canciones en el soundtrack de ‘Tick, Tick, Boom’ que fueron escritas por Jonathan Larson. Aunque no todas forman parte de la película y toma canciones de otras obras de el mismo, las cuales pueden ser escuchadas en Apple Music y Spotify.

La película empieza con 30/90, cantada por Andrew Garfield, seguida por Boho Days donde se el une Vanessa Hudgnes, Joshua Henry, Robin de Jesus y Alexandra Shipp. Green Green Dress, es la canción mas corta de la película con una duración de 42 segundos.

Le siguen No More, Johnny Can’t Decide ySunday todas interpretadas por Garfield. Play Game es la siguiente canción y es interpretada por Tariq Totter el conocido rapero de The Roots. Garfield y Hudgens hacen un dueto sobre si deben seguir juntos en Therapy y a diferencia de la obra no tiene los diálogos en medio de la canción.

La siguiente canción es Swimming, seguida por Come to Your Senses interpretada por Hudgens y Alexandra Shipp y Real Life , cantada por Robin de Jesus. La película cierra con Why y Louder Than Words, una canción sobre las preguntas que se tenia Larson acerca de la vida.