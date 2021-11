Viral | Madre se hace la misma marca de nacimiento que su hijo para enseñarle amor propio

Como mamás siempre vamos a querer lo destacado para nuestros hijos, deseamos que se sientan amados, respetados, seguros, confiados que sean contentos y se acepten como és como son. Al Cultivar autovaloración en nuestros hijos desde jovenes crearan esa seguridad que llevaran consigo toda su historia.

Enseñarles que cada individuo es exclusiva e irreproducible, que todos más allá de nuestras diferencias somos igual de destacables, y que no debemos dejar que las criticas o los comentarios afecten lo que imaginamos de nosotros, y cambien la fantástica persona que somos.

ESTE ES LA SITUACION DE LA INFLUENCER CAROLINA GIRALDELLI, QUIEN TIENE MAS DE DIEZ MIL SEGUIDORES EN INSTAGRAM, Y ES EXACTAMENTE EN ESTA COMUNIDAD DONDE DÍA TRAS DÍA REVELA SU AMOR POR SU REDUCIDO HIJO ENZO. Y SUCEDE QUE ENZO SURGIÓ CON UNA MANCHA O LUNAR QUE COMPRENDE PARTE DE SU ROSTRO, ESTA LE CUBRE PARTE IMPORTANTE DE LA FRENTE Y LA NARIZ.



La influencer dice que al inicio era fuerte para ella como madre ver los ojos de la gente al notar a su hijo con lastima, miedo desprecio. «nada simple para mi marido y para mi, nosotros actuamos como si nada y siempre exponemos a nuestro hijo como és como es». Comento

En un gesto del mas puro amor Carolina quiso demostrarle a su hijo lo particular y amado que es, y con asistencia de una maquilladora profesional se realizo una mancha en su rosto igual a la de su hijo, para demostrarle que es especial y bello como és como era. «Ese día sentí lo que siente mi hijo, todo el planeta en el trabajo no paraba de mirarme, pero me sentía la madre mas orgullosa del mundo». Comento

INMEDIATAMENTE DE LA PUBLICACIÓN DE LA FOTO EN SU COMUNIDAD, ESTA NO PARO CON MENSAJES POSITIVOS CARGADOS DE AMOR Y DE FELICITACIONES POR TAN BELLO GESTO CON SU HIJO.



El cariño de una madre es el sentimiento mas puro que puede existir, y sucede que nuestros hijos representan el motor, fundamento de pelea, fuerza y ganas de ser superiores personas. Para una madre nuestros hijos son excelentes así como son, y sucede que lo verdaderamente sustancial es el hombre que nos encontramos formando con el cariño y los valores que fomentemos en ellos, para que más adelante sean buenos hombres y mujeres.

