Adriana Azzi: Horóscopo del 30 de noviembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 30 de noviembre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Grande.

Número de suerte: 822

Cuidado con lo que dices. Mantente al margen. Tendrás nuevas conexiones para abrir puertas por negocios. Cambios en tu vida. Una persona se acerca a ti solo por dinero. Nuevos viajes. Éxito fuera de tu ciudad. Cuida más a tu familia. Cambios en tu hogar. Cumple con lo que ofreces.

Trabajo: No te sientas que eres indispensable ya que otro lo puede hacer. Debes drenar las emociones en tu oficina.

Salud: Dieta.

Amor: Amiga que te busca para pedirte ayuda. Serás invitado a un programa de televisión de opinión, donde no puedes faltar.

Solteros: viaje a tierras caliente. Le darás valor a una persona que amas. Nuevas situaciones en tu casa.

Hombre: Emociones que le produces a tu pareja. Estarás en la búsqueda de la claridad. Cuídate de traiciones ya que te pueden descubrir.

Consejo: Controla tu ímpetu de grandeza.

Tauro

Palabra clave: Lucha.

Número de suerte: 864

Asistirás a un sitio donde sientes que no te quieren. Te sentirás como encerrado en sí mismo o depresión, cuidado mide lo que haces o dices. Nuevas experiencia a la que no le puedes huir. Inicias algo detenido. Una comunicación con personas del extranjero. Sientes que avanzas.

Trabajo: Cuida lo que tienes. Problemas de un mensaje. Alguien que está interesado en ti. El beneficio económico está en tus manos.

Salud: Malestar.

Amor: Cuidado al conducir por calle muy oscura. Estarás evitando una persona embustera. Debes poner tu voluntad para salir adelante.

Solteros: Las cosas no están fáciles en lo romántico, el tiempo lo dice todo. Toma la decisión en lo que debes hacer.

Mujer: Una nueva oportunidad en lo laboral. Grandes ingreso pero debes ser más constante en lo que quieres.

Hombre: No te lamentes tanto del pasado vive con tu pareja el presente. No te pongas necio en algo que no puede ser.

Consejo: Ten serenidad y será tu arma calma.

Géminis

Palabra clave: Fuerza.

Número de suerte: 986

Estarás presente ante una amiga que te necesita. Escucha y calla evita repetir lo que estás escuchando. Cambiarás la rutina de tu vida. Te pedirán un currículo. Firmas de documentos. Aclaras tus sentimientos. Sales de viaje pero no sabes qué hacer. Inseguridad por lo que haces.

Trabajo: Un nuevo contacto y tendrás cambio en tu empleo para mejor. Algo con el número nueve. Una persona que está lejos te busca.

Salud: Cuidala.

Amor: Estás esperando que alguien se defina en lo que quiere. Viajes por estudios. Debes conectarte en lo que quieres para tu futuro.

Solteros: Te sientes estancado ya que estas en la espera de algo. Todo tiene su momento. Compra de ropa blanca por salud.

Mujer: Una persona violenta en tu entorno que debes alejar. Entrevista imprevista. Algo con una vela.

Hombre: Nada te podrá detener en una decisión tomada, pero te aconsejo ten calma, respira espera que las cosas se enfríen y tomarás la mejor decisión.

Consejo: Busca y encontrarás.

Cancer

Palabra clave: Fluir.

Número de suerte: 562

No sabes qué hacer con un dinero que te cancelaron ya que, lo estás gastando. Buscas ayuda. Tristeza por persona cercana. Sentirás que tienes muchas dudas en los proyectos. Alguien que está a tu lado no te apoya. Intentaras volver a un sitio. Sales de viaje por negocio.

Trabajo: Estás haciendo algo especial. Ten tranquilidad para que todo fluya mejor. En la vida todo es muy importante, busca el cambio.

Salud: Malestar en una pierna.

Amor: Hecho curioso con un pantalón. Algo con importaciones que se concreta. Caminos abiertos.

Solteros: Reunión con tu comunidad o vecinos para resolver problemas. Estarás molesto por algo que no se te cumplió.

Mujer: Problema familiar que te tiene muy preocupada. Debes estar pendiente de una persona que no te conviene.

Hombre: Llegas acuerdo con tus hermano y reconciliación. Algo con un aumento pendientes, que te favorece.

Consejo: No tengas miedo a lo desconocido.

Leo

Palabra clave: Avance.

Número de suerte: 764

Riesgos que estas tomando, por algo que crees que será bueno. Consigues soluciones. Un nuevo empleo. Debes hacer cambios. Cuidado con salidas nocturnas. Personas infieles en tu entorno. Te toca enfrentar algo nuevo. Debes resolver las cosas. Debes buscar un cambio ya que es necesario.

Trabajo: Recibes consejos de una persona de gran capacidad intelectual. Negligencia de compañero o subalternos.

Salud: Hacer dieta y ejercicios.

Amor: Tu familia de madre y padre te ofrecen su ayuda en problema personal. Todo se soluciona ten calma.

Solteros: Reconciliaciones cariño. Unión ganada después de tanto sacrificio. Alegrías por bautizo de una niña.

Mujer: Aumento de energías y ganas de vivir. Evaluaras tu manera de pensar o de decir las cosas. Serás parte de algo importante.

Hombre: Sabrás controlarte ante insulto de alguien cercano. Búsqueda de Alternativa de estudios.

Consejo: Debes fortalecer los lazos familiares.

Virgo

Palabra clave: Reglas.

Número de suerte: 056

Debes acelerar las cosas. Grandes bendiciones. Ganancias en tu vida. Todo mejora. Asume tu responsabilidad. Viajas de ida y vuelta. Tendrás cambios radicales. Buenas nuevas necesarias. La tranquilidad está a tu lado. Llega algo que esperas. Compra de ropa blanca.

Trabajo: Ascenso no esperado. Fue lento pero seguro el reconocimiento de tu trabajo. Te tocara trabajar por otro lamentablemente.

Salud: Recuperaciones segura.

Amor: Gracias a tu decisión de cambios en una reunión todo se resuelve favorablemente. Te dominaras ante una discusión en oficina.

Parejas: Éxito logros. La prosperidad llega a tu vida familiar en todo los sentido, muchas bendiciones.

Solteros: cambios positivos. Una persona que llega a tu vida inesperadamente después de un hecho en la calle.

Mujer: Buscaras algo perdido. Inicias estudios o buscas la información para ello. Alegrías.

Hombre: Compra y venta de carro o casa que te conviene. Asistirás al funeral de un amigo.

Consejo: Momentos de consolidar con otros.

Libra

Palabra clave: Historia.

Número de suerte: 028

Hecho curioso con un vasija llena de agua con mucho olor. Debes evaluar una relación o reunión que no sabes si es buena en tu vida. Una mujer que te vigila. Viajes en familia por disfrute. Molestia con adolecentes que no te gusta con quien se reúne. Debes hacer una limpieza en tu casa.

Trabajo: Iras a un sitio por trabajo y conversaras con turistas que será muy positivo económicamente para ti.

Salud: Mejor.

Amor: Madre que reconoce el trabajo hecho. Harás hincapié por principios éticos y morales.

Parejas: Tu pareja logra vencer estancamiento y abstendrá éxito y equilibrio, en todo su entorno.

Solteros: Algo con un Abogado. Vivirás momentos apasionados con una persona del pasado que te consigues en centro comercial.

Mujer: Hombre que está interesado en ti. Amigos que nunca te olvidan y te dan su ayuda.

Hombre: Nuevas responsabilidades. Cambios en la rutina de tu vida. Hecho curioso con un banco.

Consejo: Debes tener más cautela.

Escorpio

Palabra clave: Yo.

Número de suerte: 454

Compras algo blanco y rojo para tu casa. Que buen inicio de la semana celebraciones. Alegrías nocturnas. Cama caliente. Sale el sol para ti no dejes pasar las oportunidades. Nuevos anuncios y cambios importantes en tu vida. La fuerza del deseo está contigo. No sabrás que hacer con amigo.

Trabajo: Se activa relaciones públicas en el entorno. Cambios de empleo o sales de un sitio donde no quieres regresar.

Salud: Hacer chequeo médico.

Amor: Intranquilidad por lo económico. Crecimiento en lo laboral por nuevos negocios que te llegan. Cambios en tu casa.

Parejas: Cuidado con una pintura labial que te puede traer problemas. Se solventa un problema. Celos.

Solteros: Cuídate de una persona que te supervisa o te vigila. Si te preocupa el amor entonces atiende a tu pareja.

Mujer: Búsqueda de claridad. Compras un libro. Deja la flojera y sal de tu casa o el sitio donde estas metido.

Hombre: Busca de solucionar lo que te pasa con el amor. Busca ayuda espiritual. Asistes a un matrimonio.

Consejo: Se constante y veras tus sueños.

Sagitario

Palabra clave: Colección.

Número de suerte: 003

Suerte por una beca que no esperabas. El amor comienza y notaras una gran felicidad. Algo con un cupo universitario que logras. Hecho curioso con un tabaco. Compra de muchos hilos. Triunfos y bendiciones para Ti. Mujer adulta o madre que te ayudan en un viaje.

Trabajo: No podrás llegar un día de esta semana por tranca en la vía debes estar pendiente ya que no será bueno.

Salud: Molestia visual.

Amor: Algo con música ranchera. Conversaciones con una mujer por problema comunitario. Evaluación difícil.

Parejas: Acercamiento, positivo después de un alejamiento por mal entendido. Algo con examen médico pendiente.

Solteros: Debes estar pendiente de una reunión donde no debes faltar. Cuidado con alguien que se acerca, para obtener información.

Mujer: Logras superar un obstáculo, que no te dejaba avanzar en la económico. Dejas el miedo adelante.

Hombre: Accederás a peticiones de tu pareja. Amor y apego a tu casa y familia. Cena romántica que te favorece.

Consejo: Controla tus impulsos.

Capricornio

Palabra clave: Música.

Número de suerte: 993

La carta del mundo dice que logras y triunfas en todo lo que quieres y tus puntos cardinales están en el lugar perfecto. Se aleja de ti una gran negatividad en esta semana que has cargado durante mucho meses. Cambios. Claridad sale el sol para ti. Recuerda atender a tus muertos.

Trabajo: Recibes una justa recompensa laboral. Tus derechos serán reconocidos. Te llaman de una oficina con nuevas propuestas.

Salud: Hacer ejercicios.

Amor: Relación en la que te sientas extraño (a). Aclaras algo importante, es dar a conocer tus intenciones con alguien que conoces.

Parejas: Controla la economía en tu casa. Salidas nocturna y momentos románticos que tenías mucho tiempo que no vivías.

Solteros: Inicias estudios. Algo con un teatro. Cambios inesperados de forma de vestir. Defenderás tus ideas.

Mujer: Te sentirás libre espiritualmente. Cambios de compañeros o amigos inesperados. Cena especial en sitio montañoso.

Hombre: Logras superar los obstáculo adelante no tengas miedo. Cuidado con decisiones cálmate.

Consejo: Solo dios búscalo, y habla con él.

Acuario

Palabra clave: Conclusión.

Número de suerte: 905

El día del juicio llega y nada cambia las cosas. Disfrute en familia por dinero que llega. Decreta lo que quieres. Te llega un golpe de suerte. Arreglos y mejoras en tu casa o cuarto. Te reúnes con personas religiosas. Nuevas coronas en tus manos que te sorprende.

Trabajo: Nuevas propuestas. No tomes una actitud de que, es lo que tú digas. Nuevas personas en tu oficina.

Salud: Mejorando.

Amor: Cambios, de persona cercana que te favorece en decisiones que deben tomar por una herencia y bienestar familiar.

Parejas: Querrás estar solo (a). Nuevas propuestas de trabajo que te favorece, pero te trae conflicto familiar.

Solteros: El estrés no te permite realizar tus obligaciones en tu casa o con algo que esté comprometido (a).

Mujer: Cuidado con la infidelidades. Desconfías de personas cercanas que no son sinceras. Algo con una denuncia.

Hombre: Viajes de cuidado. No hagas salidas nocturnas. Debes señalar con claridad lo que quieres con otra persona.

Consejo: Controla tus emociones te puede ocasionar problemas.

Piscis

Palabra clave: Estudios.

Número de suerte: 564

Viaje por agua. Serás solidario. Te preocupas por familiares y vecinos cercanos. Inicias estudios. Te sientes muchas veces solo (a). Cambio en un liceo que te favorece. Viaje de ida y vuelta. Alguien que te da concejo por un problema que resuelves. Mudanza. Debes poner en una balanza.

Trabajo: Contacto con personas europeas. Compañero o jefe con muchos problema personales.

Salud: Algo con inyecciones.

Amor: Surge dualidad emocionales. Celos. No hay claridad en lo que te dicen, tomas decisiones en plano efectivo.

Parejas: Asunto importante en tierras calientes. Decisiones y conversaciones que debes ver bien. Viajes por paseo.

Solteros: Nuevas posiciones que no te conviene. Legalidad que se resuelve a tu favor. Desconfía de una persona que llega a tu casa.

Mujer: Bodas o compromisos. Emociones muy profundas. Sorpresas con compañeros de un grupo.

Hombre: Decisiones que debes tomar en el entorno familiar. Viajes por negocio. Familiar con problemas de salud.

Consejo: Acuérdate, el tiempo se encarga de todo.