Anzoátegui | Trabajadores de la salud exigen mayor seguridad en el Hospital Luis Razetti

Barcelona.- El coordinador del Movimiento para la Salud en el estado Anzoátegui, Edisson Hernández, asegura que las agresiones a los trabajadores del Hospital Luis Razetti de Barcelona han incrementado, por lo que exigió mayor vigilancia en el centro asistencial.

La denuncia fue efectuada por el vocero sindical, quien a través de las redes sociales denunció, la tarde de este lunes 29 de noviembre, que una médico residente fue agredida por los familiares de un paciente que ingresó a la sala de urgencias del centro asistencial.

“Si no es por la intervención de los médicos que estaban de guardia no sabemos qué podría haber pasado. El hecho ocurrió a las 2:00 de la madrugada del lunes, ante la mirada pasiva de un miliciano que no está preparado para actuar en estas situaciones”, detalló.

Hernández explicó que en lo que va de 2021 se han registrado seis agresiones a los trabajadores de la salud que laboran en el principal centro asistencial de la entidad, y aseguró que el personal asignado para vigilar el hospital capitalino no está calificado para asumir este rol.

“Es necesario que las nuevas autoridades que están por estrenarse en el Hospital Luis Razetti de Barcelona tome cartas en el asunto porque podría ocurrir una tragedia que el personal no merece. Además deben dotar de equipos de bioseguridad a los trabajadores, quienes adicionalmente están ganando salarios de hambre”, resaltó.

Giovanna PellicaniOriente