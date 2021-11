Cómo decorar cupcakes de árbol de Navidad

Decorar cupcakes de árbol de Navidad te resultará muy fácil y divertido, sólo deberás seguir la receta paso a paso. Si no tienes experiencia en la preparación o no sabes cómo decorarlos, no te preocupes, lo aprenderás rápidamente.

Para la decoración ten a la mano: sprinkles de colores, estrellas de glas en dorado, lazos en fondant.

¿Qué necesitas para la decoración?

Buttercream, barquillas de helado, sprinkles, lazos de fondant, estrella de glas

¿Qué utensilios necesitas?

Capacillos con motivos navideños, o colores planos como blanco, verde o rojo, espátula, mangas desechables, boquilla de estrella y boquilla redonda

RECETA Cupcakes de Chocolate. Para 18 cupcakes

Ingredientes

120 grs de mantequilla

200 grs de azúcar

1 cucharadita de vainilla (yo la coloco al gusto)

1 cucharadita de café instantáneo

60 grs de cacao

2 cucharaditas de vinagre o limón

2 huevos

120 grs de harina leudante

3/4 taza de leche

Preparación

Mezcla la leche y el jugo de limón o vinagre, reservar. Este es el Buttermilk, no te preocupes si ves que se corta, es el efecto que se logra al combinar la leche con el limón o el vinagre

Precalentar el horno a 170 °C

Cernir los polvos y reservar

Batir la mantequilla, azúcar, vainilla hasta blanquear

Incorporar los huevos 1 a 1 hasta integrar

Colocar la cucharadita de café a la mezcla

Intercalar el buttermilk con los polvos cernidos y batir hasta integrar

Colocar en el molde de cupcakes los capacillos de navidad, e incorporar la mezcla hasta ¾ de la capacidad del capacillo

Llevar al horno por 25 minutos

Al sacarlos, dejar enfriar en una rejilla, esto evitará que se desprendan los cupcakes de los capacillos por la humedad.

RECETA Buttercream de vainilla

Ingredientes

200 grs de mantequilla sin sal

200 grs de azúcar pulverizada

Pizca de sal

Una cucharadita de Esencia de Vainilla

Colorantes: blanco, verde

Preparación

Batir la mantequilla a velocidad media alta por 5 minutos o hasta blanquear

Incorporar el azúcar pulverizada y batir hasta integrar por 5 minutos aproximadamente

Colocar la esencia de vainilla o del sabor de tu preferencia

Separa en recipientes la mezcla de buttercream y coloca unas gotas de colorantes en cada recipiente, verde y blanco respectivamente, mezcla bien con una espátula de manera independiente hasta integrar

Cupcakes Arbol de Navidad

Prepara y llena una manga con el Buttercream verde con la boquilla de estrella

Prepara y llena una manga con el buttercream blanco con la boquilla redonda

Colocar el Buttercream blanco sobre el cupcake y esparcir con una espátula

Poner la barquilla de helado en el centro del cupcake e iniciar la decoración en la barquilla con el buttercream verde

Decorar con sprinkles, yo utilicé una pinza que ayuda a colocar en forma rápida y precisa los sprinkles, pero si no tienes una, no te preocupes que igual con tus dedos y con mucho cuidado lo podrás hacer

Colocar la estrella en la punta de la barquilla

Si quieres darle un toque de nieve, puedes espolvorear con azúcar pulverizada, quedan bellísimos, pero en esta oportunidad te los presento sin azúcar.

Ahora disfruta el video para veas el paso a paso de esta fabulosa receta.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial