Fotógrafo venezolano en Colombia hace los alimentos más apetecibles

1317933

Por Rubén Vásquez

Caracas. Dedicación y compromiso son algunas de las palabras que definen el trabajo del diseñador gráfico, comunicador social y fotógrafo venezolano Theny Valero, quien, desde Colombia, continúa elaborando proyectos a través de su agencia Divina Foto (@divina.foto).

Valero forma parte de esos millones de venezolanos que en algún momento de sus vidas tomaron la decisión de emigrar para continuar construyendo sus sueños desde otras naciones, porque la tierra que los vio crecer ya no ofrecía la estabilidad y seguridad que tanto buscaban.

Es por eso que, en el año 2017, mientras vivía en Barquisimeto, estado Lara, comienza a planificar su futuro y decide que será la ciudad de Medellín, en Colombia, su próximo destino para desarrollarse profesionalmente. Desde allí se propone consolidar su marca y hoy día cuenta con el reconocimiento de plataformas como Foodelia, principal referente de fotografías de alimentos en todo el mundo, o el WPE Photography Awards en el que consiguió posicionarse gracias a la Fotografía Gastronómica y Fotografía Comercial. También, fue finalista en los premios One Eyeland Photography Awards.

En una conversación con El Pitazo, Valero contó que, como la fotografía, la gastronomía es algo que siempre le ha apasionado. «Me encanta la cocina, toda la vida he cocinado y es algo que siempre me ha gustado, pues yo lo hago desde que tenía siete años, porque en mi casa siempre hemos sido tres y mi mamá tenía que salir a trabajar y yo me quedaba con mi hermano y entonces cocinaba para nosotros”, dijo.

Con el paso de los años comienza a formarse en el área y estudia gastronomía, luego une sus dos pasiones. Se inició realizando fotografía gastronómica y con el tiempo fue perfeccionando sus técnicas. Ahora, se dedica a la fotografía de productos, con las que ha llegado a trabajar con grandes marcas como Burger King, Chocolates Jumbo, El Fortín, Salsas Zafrán, Segafredo Zanetti Espresso, Griffith Foods, entre otras.

Este barquisimetano cuenta con otra virtud destacable, la de enseñar. Asegura que esta es una de las actividades que también disfruta realizar, por lo que, antes de la llegada de la pandemia del COVID-19, dictaba cursos presenciales de Fotografía de Producto, Food Styling (que consiste en usar una serie de técnicas para hacer aparecer la comida de forma muy apetecible en la fotografía final) y talleres de Dirección Fotográfica para Cine en países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, entre otros. Pero el confinamiento le brindó la oportunidad de trasladarse al área digital, en la que continúa impartiendo clases y llegando a diferentes personas en todo el mundo.

Preparación para alcanzar los sueños

Valero asegura que los trabajos que más le apasionan son los personales porque en ellos transmite una idea y una emoción. Foto cortesía Theny Valero

A pesar de que gran parte de su familia está fuera de Venezuela, Valero reconoce que le gustaría visitar nuevamente su país, pero por ahora se enfoca en su trabajo y señala que para principios de 2022 tiene nuevos proyectos en mente que irá develando a través de sus redes sociales.

La formación profesional ha sido eje principal durante su vida. Primero se graduó como diseñador gráfico y tras varios años ejerciendo la profesión, se inspiró en la Comunicación Social, carrera que no dudó en estudiar a sus 35 años de edad.

Theny Valero (@thenyvalero) continúa ofreciendo cursos a través de diversas plataformas digitales, donde profundiza en el apasionante mundo de la fotografía. Los interesados en acceder a sus clases pueden contactarlo por medio de sus redes sociales, en las que personalmente les atenderá y ofrecerá toda la información necesaria.

Sostiene que la formación es fundamental para todo, e invita a las demás personas a seguir trabajando y preparándose para alcanzar sus sueños. Reconoce que dedicarse a cualquier área exige preparación y organización. “Nunca es tarde para aprender”, subraya.

Redacción El PitazoMigración