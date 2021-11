Imitador venezolano de Bad Bunny conmueve con su historia en Colombia

1317962

Caracas.- Edison, un venezolano de 28 años, conmovió a los asesores del concurso Yo me llamo tras haber contado su experiencia de emigrar a Colombia y cómo ha afectado su participación en la competencia donde imita al cantante Bad Bunny.

El concurso Yo me llamo, transmitido por Caracol Televisión, expone los mejores temas de los ídolos musicales del momento por medio de imitadores que llegan con su talento a demostrar que son el doble perfecto. En el caso del joven venezolano, decidió acudir al escenario a demostrar que puede transmitir la misma energía que el cantautor puertorriqueño Bad Bunny.

Durante la presentación del 25 de noviembre, los integrantes del grupo de educación vocal y preparación física notaron que la actitud del venezolano no era la mejor, por lo que procedieron a preguntarle qué lo hacía sentir afligido, a lo que él respondió: «No poder darle a mi hija lo que necesita y a mi esposa, por eso vine desde Venezuela y a este programa”.

Pese a su historia, el grupo de asesores se solidarizó con el venezolano y le aconsejó utilizar su situación como un motor que lo impulse a superarse. «Creo que las puertas se están abriendo para lo que tanto he querido. Darle un futuro a mi familia y creo que esa es la oportunidad que me están dando y debo aprovecharlo al máximo», expresó Edison.

«No tenemos dónde vivir»

El venezolano recibió duras críticas tras su interpretación del tema La Canción. Tras escuchar las opiniones del jurado y pasar al baskstage, la presentadora Melina Ramírez le preguntó a Edison qué le afectaba. “Mi esposa y mi hija, no tenemos dónde vivir”, fue lo que respondió el imitador de Bad Bunny antes de volver a entrar en llanto, según reseñó Infobae.

Los jueces César Escola, Amparo Grisales y Yeison Jiménez, señalaron que esperaban mejores resultados e hicieron énfasis en que debe mejorar el acento puertorriqueño al momento de cantar.

Escola aseguró que no notó una buena interpretación del sentimiento de tristeza que transmite el tema musical en el cantante. «Esperaba esa emoción … Aquí el que no mueve las fibras del público y del jurado, no sigue», dijo.

Yeison Jiménez aseguró que para él, el problema fue de actitud, debido a que Bad Bunny es un artista “irreverente” que no actuaría como lo hizo el imitador. “No puedes llegar frío al escenario, tienes que estar conmovido pero ser Bad Bunny”, manifestó.

Al finalizar la ronda de críticas, Grisales le explicó al venezolano que los artistas deben dejar a un lado sus problemas personales al momento de subir al escenario para que no afecte su show. «No puedes traer eso al escenario mi vida, todos tenemos cosas tan tristes, porque todos somos seres humanos, pero cuando entramos a escena eso se va, es la magia del escenario».

