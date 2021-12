John Magdaleno: Para encarar al régimen debe haber una movilización realmente masiva y organizada

El politólogo John Magdaleno aseguró este lunes que para “encarar al régimen” de Nicolás Maduro debe haber una “movilización realmente masiva y organizada”, y dio recomendaciones en torno al caso de la gobernación del estado Barinas, donde indica que los “elementos a mano demuestran” que ganó la oposición.

“Los dos dilemas estratégicos que típicamente encaran estos regímenes son: por un lado, frente a una movilización realmente organizada, masiva, disciplinada y determinada, ¿puedo reprimir o no puedo?; y por otro, frente a una derrota electoral, ¿puedo hacer fraude o no puedo?. El issue central es que el cálculo de costos que hacen factores de poder para tomar una decisión frente a un dilema estratégico es central. Por ello, si usted quiere contribuir a elevarle el costo al autoritarismo, evalúe mi modesta sugerencia de ir más de la denuncia”, posteó Magdaleno en su cuenta oficial Twitter.

En torno a la movilización, el experto en temas políticos explicó que “el uso de las elecciones como un componente clave de la estrategia de cambio político supone organizar y articular a diversos sectores para elevarle el costo al régimen autoritario. Sin movilización masiva (3.5% de la población, dirían Chenoweth y Stephan), el costo es bajo”.

“Por eso he sostenido la tesis de que en Venezuela se requiere edificar un poderoso movimiento social, de escala nacional, que reclute, forme, articule y coordine a 1 millón de activistas sociales y políticos, aproximadamente, previa planificación estratégica. Son absolutamente censurables y reprochables las reacciones de ciertos actores e instituciones -si cabe esta última expresión- frente a lo que desde hace días acontece en el estado Barinas, pues todos los elementos a mano parecen indicar que la oposición ganó la Gobernación”, señaló.

Magdaleno presentó tres recomendaciones. “¿Cómo se le eleva el costo a semejantes arbitrariedades, típicas de un autoritarismo hegemónico? Por razones de espacio, me permito enumerar apenas tres cursos de acción: a) presentando públicamente las actas de la votación (a la opinión pública nacional e internacional)”.

“B) movilizándose masivamente para la protesta no-violenta con una meta concreta: totalización formal de los votos -que hasta donde se sabe, ya se produjo- y adjudicación del cargo a quien corresponde conforme a la voluntad expresada, en estricto apego a la Constitución, y; c) denunciando nacional e internacionalmente a los responsables de las violaciones de garantías antes, durante y después de las elecciones, incluidos los funcionarios civiles y militares involucrados, lo cual imagino puede tener consecuencias penales a nivel internacional”, agregó.

“Al régimen se le debe plantear movilización social y elecciones, los terrenos disponibles”



John Magdaleno sostuvo que “discrepo del nutrido coro de voceros y opinadores que por lo regular se queda en la denuncia sin consecuencias o, peor aún, en el lamento, el desencanto y la frustración, sin hacer el más mínimo esfuerzo por elevarle el costo al autoritarismo por las violaciones de garantías. En eso consiste precisamente la lucha contra un autoritarismo hegemónico: en desarrollar «espíritu de lucha» e inteligencia estratégica para combatirlo cada vez más eficazmente, planteándole dilemas estratégicos que obliguen a sus decisores a incurrir en crecientes costos”.

“En la dimensión de la política doméstica, no hay otros territorios disponibles para plantearle dilemas estratégicos al régimen autoritario que no sean el de la movilización social y el de las elecciones. Guste o no, cause contradicciones o no. Son los terrenos disponibles”, concluyó.

Por eso he sostenido la tesis de que en Venezuela se requiere edificar un poderoso movimiento social, de escala nacional, que reclute, forme, articule y coordine a 1 millón de activistas sociales y políticos, aproximadamente, previa planificación estratégica. — John Magdaleno (@johnmagdaleno) November 30, 2021