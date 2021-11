Libro: EL CLUB DE LOS PSICÓPATAS

John Katzenbach, maestro del suspense psicológico y autor superventas de El psicoanalista y Jaque al psicoanalista, nos mantiene en vilo con esta nueva novela sobre el enfrentamiento mortal entre un grupo de psicópatas y dos adolescentes. Alpha, Bravo, Charlie, Delta y Easy se hacen llamar los Muchachos de Jack, en honor a Jack el destripador. Entre ellos no se conocen más que por una plataforma en la Deep Web donde comparten su verdadera pasión: llegar a ser artistas del asesinato. Cuando Connor y Nikki violan la intimidad de su chat, la furia de estos psicópatas se desencadena y no se detendrá ante nada. Con una inteligencia feroz planean como venganza la muerte de los dos adolescentes junto con sus familias. Sin embargo, Connor y Niki no son como el resto de las víctimas de estos asesinos en serie. La pesadilla comienza y solo hay dos opciones: dejarse cazar o sobrevivir.

Sinopsis Librería

