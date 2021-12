Perú | César Acuña: «Yo no tengo ningún negocio con el presidente, no le debo ningún favor»

El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, manifestó que su bancada votará a favor de admitir la moción de vacancia

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, aclaró que no tiene ningún negocio con el presidente Pedro Castillo, ni le debe ningún favor. Además, reveló que su bancada apoyará la admisión de la moción de vacancia contra el mandatario para que explique las acusaciones por corrupción que tiene en su contra.

«Yo no tengo ningún negocio con el presidente de la República, no le debo ningún favor. Y por favor, no estamos defendiendo ni al presidente ni al gobierno, estamos defendiendo a los peruanos que cada día tienen cada día menos dinero para comer, a esos peruanos que están pendientes del Estado. Yo no tengo ningún interés personal. Yo pago mis impuestos», indicó César Acuña en Exitosa.

El también excandidato presidencial de APP señaló que Pedro Castillo «tiene la obligación moral de aclarar el país». Es por ello, que para César Acuña esta moción de vacancia le ayuda al presidente para que explique los hechos.

«El presidente tiene la obligación moral de aclarar el país (…) esta semana hay representación, pero reitero que esta es una gran oportunidad que tiene el presidente de aclarar, y si se consigue los votos para que vaya a responder las preguntas de los congresistas, es una gran oportunidad para que el país escuche las respuestas del presidente y sirva para aclarar todos los hechos. (…) Yo creo que con lo sucedido, la decisión, lo mejor que pueda pasar es que el presidente vaya al Congreso», añadió.

Al final, César Acuña mencionó que el mensaje a la Nación de Castillo Terrones no resolvió lo sucedido. Por esa razón, espera que en el Parlamento pueda exponer los acontecimientos; sin embargo, no es su intención vacarlo.