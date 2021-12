ULTIMA HORA: Los Knicks “desean” negociar con Houston por John Wall.

Los New York Knicks están interesados en el base John Wall quien actualmente se encuentra en la plantilla de los Houston Rockets. Wall no ha jugado 1 solo partido esta temporada porque el equipo y el jugador llegaron a un acuerdo hasta encontrar un nuevo hogar para Wall.

Es la situación ideal para el conjunto los New York Knicks, quien recientemente sacaron de la rotación a Kemba Walker el que se suponía que seria se base principal, adquirir a un base veterano y explosivo como Wall, quien según el y parte medico de Houston se encuentra en un excelente estado físico, le da un toque mas de veteranía y liderazgo a un equipo de los Knicks a falta de una sola pieza para competir por el titulo.

El traspaso seria alrededor de Kemba Walker y John Wall, lo que no es oficial es de como estaría estructurado el movimiento, John Wall actualmente esta cobrando 44 millones al año y Kemba Walker solo 8 millones al año, de alguna forma hay que emparejar los salarios para un posible intercambio.

Lo que si es oficial, es el interés de los Knicks en adquirir a John Wall vía traspaso con Houston:

Multiple league sources believe the Knicks will look to trade Kemba Walker, per @ASherrodblakely

“A source close to the Knicks indicated New York may also have a potential trade partner in the Houston Rockets, who are eager to move John Wall.”

(Via Bleacher Report) pic.twitter.com/d5lBWSYglx

— NBA Central (@TheNBACentral) November 30, 2021