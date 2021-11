Un niño pierde la vida al caer de un quinto piso en Barquisimeto

Un pequeño de 3 años de edad falleció tras haber ingresado al Hospital Pediátrico de Barquisimeto luego de caerse de un quinto piso del edificio en construcción Gusto Café, ubicado en la carrera 18 entre calles 28 y 29.

A eso de las 4:00 p.m del pasado domingo el pequeño estaba con su papá jugando en uno de los cuartos, cuando el padre sale un momento de la habitación y minutos después escucha un golpe por lo que regresa corriendo, al llegar a la habitación se percata que el niño no estaba, por lo que pensó lo peor, ya que la ventana no tiene ningún tipo de protección, esta era tapada en las noches con un cartón, pues el edificio no se ha terminado de construir.

Al asomarse por la ventada ve a su pequeño en el piso del estacionamiento, por lo que de inmediato corre a auxiliarlo, desesperado buscó una moto y lo llevó al pediátrico para que fuese atendido; sin embargo, horas después a su ingreso falleció.

Por: Reporte Confidencial