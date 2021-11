Viral: Vivía en las calles y en cuestión de días encontró casa gracias a Twitch

La historia de Jony, un hombre de 41 años que nació en Málaga, en España, se ha convertido en viral. Aunque no tiene muchos recuerdos sobre su niñez y no es el típico sujeto con acento andaluz, es una persona que se siente muy madrileña pues conoce a la perfección las calles de Madrid. Su vida ha cambiado ya que los últimos siete años de su vida se la pasaba viviendo en las calles.

Su último empleo fue como camarero en 2015 y, desde entonces, solo se encontraba muy sumergido en el mundo de las drogas y la delincuencia en las calles. Hasta que en un determinado momento, decidió que era momento de empezar una nueva vida y empezó a vivir en un espacio en la Plaza de las Cortes, aislándose de todas las personas que lo incitaban a seguir en el mal camino.

APOYO DE LA CRUZ ROJA

Jony empezó a preocuparse más por su imagen y cuidado personal, por lo que dejó de lado la preocupación de tener una casa, siendo su máxima prioridad estar sano. Esto fue posible gracias al apoyo de la Cruz Roja, quienes lo ayudaron a salir de las drogas y empezó a comercializar objetos como postales y paraguas en las calles de Madrid para poder sobrevivir en su día a día.

¿QUIÉN ES DUNA EN LA VIDA DE JONY?

Su vida también se vio transformada con la llegada de Duna, una perrita que lo ayudó a salir adelante y siempre ha estado presente en los momentos más felices de su vida. Hasta que un día, decidió probar suerte en la plataforma de streaming “Twitch”, donde triunfan los españoles e inició haciendo directos básicos y de baja calidad en cuanto imagen desde su móvil.

¿CÓMO TWITCH CAMBIÓ SU VIDA?

Aunque al inicio solo era un simple consumidor de contenido en Twitch, probó suerte para saber qué se sentía estar del otro lado. Sin embargo, nunca imagino que llegaría a crecer de manera exorbitante en sus primeros siete meses y no sabría cómo gestionar su éxito. Por ello, decidió dejar de vender paraguas y empezó a informarse sobre temas de actualidad, así como interactuar con sus seguidores en sus redes sociales.

¿QUÉ HIZO CON EL DINERO QUÉ GANÓ?

Se compró un ordenador desde donde empezó a grabar sus directos del mediodía y la noche y empezó a ganar unos 1.000 euros al mes cuando tenía aproximadamente 700 seguidores. Empezó a ahorrar dinero al máximo para poder comprar una casa en un futuro no tan lejano. Su historia se conoció en octubre en diversos medios de comunicación de España, ganando mucho más seguidores.

LA VIDA DE JONY EN LA ACTUALIDAD

En la actualidad, Jony tiene cerca de 1.700 suscriptores y más de 35.000 seguidores que siempre están presentes en sus directos. “Me han ayudado grandes personas de Twitch como Siro López, Valentín Sanjuan, Rubén Martín o muchos más que seguro que me dejo. Todos ellos me han ayudado a ganar popularidad en la plataforma y se han convertido en amigos”, aseguró a diario El Español de Málaga.

¿QUÉ PASÓ EL 27 DE OCTUBRE?

También tiene su propio canal de YouTube donde una persona edita los mejores clips de sus directos para que sus seguidores puedan ver cada paso qué realiza. Sin embargo, el paso más grande que dio su vida se hizo posible la noche del pasado 27 de octubre, cuando se encontraba en la mitad de sus directos. Uno de sus espectadores, le donó 500 euros y se ofreció a donarle otros 11.000 en bitcoines.

JONY Y LOS BITCOINES

En un primer momento creía que se trataba de una broma, pero tras realizar unos trámites se dio cuenta que el usuario ‘CamperonaTV’ le había donado lo prometido. Este monto resultó clave para por fin tener un hogar por lo menos durante un año, firmó los papeles de su contrato y ya se encuentra en calma en su casa donde viene realizando sus directos y creciendo a través de la plataforma de Twitch.

Y no se encuentra solo, ya que vive junto a su perrita “Duna”, quien no se separa de él en ningún instante. Ante de la donación de los 11.000 euros, Jony confesó al diario en mención que ya estaba pensando en el tipo de contenido que realizaría cuando se encuentre en su nuevo hogar. “En el caso de lograr tener una casa, el canal tendrá que evolucionar de otra forma porque ya no está el morbo de vivir en la calle”, dijo.

¿QUÉ QUIERE HACER EN EL FUTURO?

“Quiero dar charla en centros de menores sobre cómo me jodía la vida con solo quince años para que los niños no hagan lo que yo hice y grabarlas en directo. Igualmente, estar en una casa me permitiría cocinar y seguir charlando con la comunidad. Como novedad, no me importaría empezar a hacer manualidades, que siempre me han molado”, agregó al medio de comunicación.

Ahora se ha reinventado luego que su sueño se ha convertido en realidad, sigue con su misma esencia, responde a sus seguidores y hasta debate con ellos. Además, ahora realiza algunas recetas desde su cocina y tiene un segmento conocido como ‘House tour’, para que todos sean partícipes de sus hazañas. No cabe duda, que Jony es un ejemplo de superación, valentía y reinvención, demostrando que todo es posible aunque el camino sea difícil.

El Comercio