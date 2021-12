Adriana Azzi: Horóscopo del 1 de diciembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 1 de diciembre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

21 de marzo al 20 de abril

Palabra clave: Inteligencia

Número de suerte: 955

Continúas en lo mismo con un conocido, pero no desea nada contigo. Te sientes decepcionado por un pariente. Olvida el pasado y sigue adelante. Pagas deudas. No asumas los problemas de los demás. Nuevas responsabilidades. Cambio de empleo. Te dan un crédito. Trabajo: No perjudiques a nadie cuando hables. Salud: Cuidado con el dolor de espalda. Amor: Celebraciones. La estrella de la fortuna te acompaña. Cautela con los golpes. Parejas: No escuches chimes. Tomas una decisión e implementas un cambio importante en tu vida. Solteros: Serás un amigo incondicional. Es imperioso que te hagas un tratamiento bucal. Viajes. Mujer: Caminos abiertos. Entregas un documento que te pide una empresa del extranjero. Hombre: Cambio de planes. Compra de ropa, pero vela bien. Consejo: Respeta lo que piensan los demás.

Tauro

21 de abril al 20 de mayo

Palabra clave: Causa

Número de suerte: 472

Ordenas tu casa. Pagas deudas. Compra de ropa blanca. Estrés. Precaución con el cambio en la fecha de un viaje. Reuniones. Dinero. Salidas en la noche. Te vas de un lugar y no vuelves más. Trabajo: Cambios notorios este fin de mes. Apártate de la gente negativa. Ayudas a una mujer con un problema en una pierna. Meditaciones. Te haces masajes reductivos. Mucha suerte. No regales nada. Salud: Dolor de cabeza. Amor: Salidas nocturnas. Pasión. Cuidado con embarazo. Molestia por tu pareja. Parejas: Mujer cercana o de la familia te pide ayuda. La estrella de la fortuna está de tu lado, así que mucha suerte. Solteros: Comienzas estudios. Una mujer te vigila. Reuniones. Mujer: Compra y venta de mercancía. Hombre: Viajes por placer a un sitio de playa. Consejo: Todo tiene su momento.

Géminis

21 de mayo al 20 de junio

Palabra clave: Sencillez

Número de suerte: 535

Debes controlar los gastos. Alguien de tu confianza te hace un comentario. Paga los impuestos. Nuevas ideas en un documento. Te regalan una cadena o rosario. Algo con un número o fecha; habrá un cambio a tu favor. Trabajo: Seguirás donde estás. No se dará el cambio que deseas. Salud: Recuperación. Amor: Salidas. Matrimonio. Fechas. Asunto con un sello familiar. Un hombre de poder colabora contigo. Parejas: Mejora tu salud. No dejes nada para después. Solteros: Asunto con la empresa de un extranjero o un periódico traerá cambios. Mujer: No le pidas nada a nadie. Organízate. Podrás hacer lo que quieres. Ama a tu familia. Hombre: Debes escuchar un poco más. Te quieren ayudar para que logres un fin. Consejo: Sé claro. Es más sencillo.

Cáncer

21 de junio al 22 de julio

Palabra clave: Conocer

Número de suerte: 277

Nuevas experiencias. Se aclara una situación, relaciones laborales o con socios por cambios que son importantes. Di lo justo, no más. Sé agradecido. Ideas después de una separación. Asunto con un expediente. Pídele a tu ángel de la guarda. Trabajo: Celebraciones por los buenos resultados económicos de este año. Modificaciones en un nuevo proceso. Salud: Buena. Amor: Videncias. Parejas: Respeta. Solteros: Estás estresado, deja algunas cosas. Salidas en la noche. Mujer: Se va todo lo negativo. Modificación en la fecha de un viaje. Hombre: Ocurrirá algo con un carro verde oscuro que es importante en tu familia. Consejo: Mientras más te conoces, más conoces a los demás.

Leo

23 de julio al 23 de agosto

Palabra clave: Nada

Número de suerte: 923

Una madre te necesita. Te piden un consejo. Mudanza. Comienzas estudios. No puedes cumplir con un compromiso. Invitación a tomar café o a comer helado, pero no te podrás negar. Una mujer no te quiere hablar. Un padre te busca. Trabajo: Negocios e ideas. Mucho triunfo. Viajarás por un local nuevo. Salud: Estrés. Nostalgia. Amor: Debes poner en práctica las nuevas ideas. Asunto con terrenos. Hecho curioso con una mascota. Los negocios ocultos son de cuidado. No te niegues si no sabes. Parejas: Haces demasiado, pero no le dices a tu pareja. Los problemas los creas tú mismo. Solteros: Una persona irá a tu casa por un asunto relacionado con la comunidad. Mujer: Precaución con lo que comes. Negocio. Hombre: Te negarás a lo que no te gusta. Un grupo está molesto contigo. Consejo: Lo mejor es no opinar si no sabes.

Virgo

24 de agosto al 23 de septiembre

Palabra clave: Rectificar

Número de suerte: 995

Viajes. Debes hacer un ritual de la prosperidad para tu casa. Malestar estomacal. Pagas deudas (paga todo). Acordarás pagar o firmar un documento. Asunto relacionado con una póliza. Olvida el pasado. Trabajo: Usa la intuición. Firmeza. Cambio de ideas. Salud: Mándate a examinar el sistema circulatorio. Amor: Discusiones por una situación que no te gusta. Problema sentimental. Parejas: Obras con inteligencia y todo sale bien. Un hermano necesita de ti. Viajes. Solteros: No hables de más, pues esperan que comentes. Cambio de ideas. Mujer: Reconciliación con los hermanos: es necesaria. Todo pasa y el tiempo dirá. Estabilidad. Hombre: El amor llega a tu vida. Te cambias la ropa apresuradamente por una persona especial. Consejo: Di: «Hoy es una nueva etapa en mi vida».

Libra

24 de septiembre al 23 de octubre

Palabra clave: Risa

Número de suerte: 892

Conoces a una persona especial. Asunto relacionado con un nuevo empleo. Hecho curioso con una comida. Necesitas tratamientos en la cara. Contarás con un dinero que ya tienes. Embarazo. Otro ambiente para ti. Trabajo: Mejora lo situación económica. Asunto con el pago de un local o impuesto. Salud: Dolor en los brazos. Amor: Inseguridad. Discusiones. Chismes, pero aléjate. Parejas: Dinero. Cosas positivas. Solteros: Se solucionan los problemas. Bienestar. Mujer: Se paga una deuda. Llegas a concretar un negocio. Hombre: Sé optimista en lo que aspiras. Precaución con salidas en la noche. Consejo: Reír es la mejor medicina.

Escorpio

24 de octubre al 22 de noviembre

Palabra clave: Tiempo

Número de suerte: 582

La suerte te acompaña. Firmas. Viaje. Buenas noticias. Una comadre te pide ayuda. Harás un buen mercado para tu casa. Cuidado con lo que dices. Proyectos. Trabajo: Te invitarán a una reunión y serás clave. Salud: Mándate a revisar el sistema respiratorio. Amor: Debes proteger a tus seres queridos. Todo saldrá bien en una operación. Parejas: Asunto con una mesa donde hay dinero y documentos. Recuerda la verdad. Solteros: Ritual de prosperidad te abre los caminos. Mujer: Se termina algo que te está molestando. Debes cuidarte de la pérdida de un documento. Hombre: Flores. Un grupo te busca. Consejo: El tiempo pasa y no te das cuenta de que eres feliz.

Sagitario

23 de noviembre al 23 de diciembre

Palabra clave: Sonrisa NN

Número de suerte: 941

Cuidado con quien andas y adonde vas. Una nueva relación. Un conocido, que necesita de ti, te visita. Otro empleo. Nietos o hijos te requieren. La suerte está contigo. Oro. Estabilidad. Cambios. Firmas. Evita las discusiones. Trabajo: Buscarás una mercancía. Todo lo malo se supera. Firmas un documento. Salud: Dolor de espalda. Amor: Celebraciones. Acuerdos. Tendrás lo que has esperado. Parejas: Fijas una fecha. Celebraciones. Embarazo. Toma conciencia de tu vida. Solteros: Estás inseguro en una decisión, pero todo sale bien. Cuidado con negarte a algo que es para ti. Mujer: Consigues dinero para una operación. Decide. Hombre: Hay un secreto en el trabajo, pero sale a la luz. Nuevas familias. Consejo: Ama a tus enemigos y vencerás.

Capricornio

24 de diciembre al 20 de enero

Palabra clave: Liberar

Número de suerte: 698

No actúes sin saber bien lo que vas a hacer. Superas una mala situación. Inestabilidad. Venta de vehículos. Necesitas hablar con alguien por una pérdida. Trabajo: Tendrás el dinero que has esperado. Quedas en el puesto que quieres. Salud: Mejorando. Amor: Hombres se reúnen contigo, te piden ayuda en lo laboral y tú les tiendes la mano. Parejas: Asunto relacionado con unos libros que tienes que entregar. Sale el sol. Solteros: Cumple con lo que prometes, en especial a los difuntos. Recibes muchas bendiciones. Mujer: Vas a un sitio religioso o a una iglesia para un bautizo. Tienes que tomar decisiones por la familia. Venta de casa. Hombre: Te dan un regalo. Reconocimientos. Compra una planta para tu hogar. Consejo: Si perdonas te liberas.

Acuario

21 de enero al 19 de febrero

Palabra clave: Días

Número de suerte: 674

No cometas los mismos errores. Reunión familiar por una herencia o venta de bienes. Compra de vehículo. Hecho curioso en una fuente. Celebras el triunfo de una familia. Alguien sale en libertad. Otro médico en tu vida. Recibes dinero y pagas deudas. Reuniones con socios. Trabajo: No aumentes el precio de la mercancía, ya que te causa problemas: alguien te vigila. Decisiones. Salud: Te recetan otros medicamentos. Amor: Piden tu mano pero no quieres. Compra de ropa para un evento especial. Buenos cursos de repostería. Parejas: Debes seguir un tratamiento. Amigos te buscan para un negocio. Solteros: No discutas en un grupo, entrega todo y verás cómo te buscan. Mujer: No pelees en la calle por un dinero que te deben. Hombre: Olvídate de los problemas. Se aclara una preocupación. Consejo: Bendice en vez de criticar.

Piscis

20 de febrero al 20 de marzo

Palabra clave: Buscar

Número de suerte: 223

El mundo está en tus manos. Asunto con flores. Recibes el apoyo de una persona blanca. Te vas molesta de un sitio. Cambios en una prenda de vestir. Trabajo: Esperarás otra cosa, ya que no te gusta donde estás. Mucho trabajo. Salud: Esperas dinero para unos exámenes. Amor: Cuidado con las decisiones apresuradas. Parejas: Un extranjero te expresa sus sentimientos. Cautela con los cambios sin pensar. Solteros: Entrega total a un nuevo amor. Mujer: Cuídate más. Suerte en la parte económica. Hombre: Resuelves un problema de dinero. Consejo: No puedes buscar a alguien que tiene más problemas que tú.

