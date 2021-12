Al chavismo le tomó por sorpresa perder Barinas, según Ricardo Sucre

Los hechos que han ocurrido durante los últimos días en torno a las elecciones del 21N y específicamente, los resultados en Barinas apuntan a 2 hipótesis: la primera es que el chavismo no pensó que podía perder en Barinas y la otra es que existen dos corrientes en el chavismo, una que busca resolver la crisis y aceptar los hechos y otra que se resiste. De todos modos, aseveró que al chavismo le «tomó por sorpresa».

«Creo que el Psuv, el GPP no esperaba los resultados numéricos y no solo en Barinas, sino en todo el país, como bien dijo Diosdado Cabello el domingo en una entrevista, en la cual reconoció no estar satisfecho con los resultados, el desempeño del GPP no fue bueno y eso llegó a Barinas, no esperaban el resultado», dijo en entrevista en Tv Venezuela este miércoles. «Daban por contado que en Barinas y los llanos, que ha sido una zona chavista con mucha fuerza, no iba a haber sorpresa».

2 hipótesis

Argenis Chávez renunció este martes a la gobernación de Barinas y explicó que lo hizo para «facilitar» el proceso de repetición de elecciones en Barinas el 9 de enero, esto luego de que la Sala Electoral del TSJ lo ordenara este lunes a través de la sentencia 79-2021.

Chávez dijo que acata las proyecciones que publicó el TSJ en dicha sentencia y declaró: «Como gobernador del estado y candidato en ese proceso electoral del 21 de noviembre, me siento obligado a fijar posición ante el pueblo de Barinas, por estas sentencias del TSJ. Quiero ratificar que en la última sentencia del TSJ habla de las proyecciones consignadas por el CNE donde dan un porcentaje de votos a favor del señor Superlano».

Para Sucre Heredia todo este tema puede explicarse a través de dos hipótesis: la más sencilla es que el chavismo como bloque no acepta su derrota en este estado en particular.

«El chavismo como bloque no acepta que en este estado particular, donde nació Chávez no aceptó que triunfara Superlano y le dieron un palo a la lámpara via TSJ, sacando una inhabilitación que es una medida administrativa contra Superlano, cuando este pudo participar porque no aceptan el resultado».

«La segunda hipótesis es que en el gobierno existe un juego de poderes: el CNE que no sabía, el TSJ que emitió una decisión, el Plan República que se queda con las actas. Tal vez, en el gobierno hay dos tendencias porque es evidente que el gobierno quiere canalizar el conflicto, pero en las regiones y en Barinas, es probable que grupos del oficalismo se resistan a esto», estimó.

En este sentido, el analista sostuvo en medio de esta pugna, es posible que se haya acordado hacer unas nuevas elecciones, pero sin Argenis Chávez ni Superlano. «Es una lógica muy chavista, ni eres tú, ni soy yo y esto revela que se produjo una sorpresa a través del mecanismo del voto».

¿Superlano podía ser inhabilitado de nuevo?

Sobre este punto, Heredia explicó que tendría que explicarlo un experto administrativo, sin embargo, enfatizó que más allá del tema técnico, esto ratifica que «no estamos en un sistema democrático y que Maduro lidera un gobierno autoritario».

«Esta es una medida administrativa, no sé si está sujeta a ese indulto, sino que hay que centrarse en el informe de la MOE-UE que planteó con mucha fuerza y dedicó buena parte de su informe de 16 páginas, al uso discrecional de medidas administrativas, como las inhabilitaciones para sacar a un candidato. Más allá de si un indulto cubre eso o no, se trató de una medida administrativa».

«Se sacó debajo de la manga una medida administrativa para sacar a Superlano y es una maniobra política para desconocer estos resultados en Barinas», sentenció.

Intromisión arbitraria

El rector opositor del CNE, Roberto Picón, reiteró este martes que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia constituye una «intromisión arbitraria» porque Freddy Superlano estaba habilitado según Indulto Presidencial del 31 de agosto de 2020. Dijo además que continuará en el cargo.

“La vía electoral y la negociación son el camino para restablecer el Estado de derecho y la capacidad del Estado para atender a la población”, posteó Picón vía Twitter.

El rector sostuvo que “mientras pueda colaborar en ese difícil tránsito, contando con la confianza de quienes me postularon y me apoyan, permaneceré en el CNE”.

En otro tuit, adjunta un comunicado donde explica lo siguiente: «Fijo posición ante la sentencia de la Sala Electoral del TSJ que ordena al CNE realizar nuevas elecciones para gobernador de Barinas. Dejo constancia de que la inhabilitación del ciudadano Freddy Superlano era desconocida para el CNE al momento de su postulación».