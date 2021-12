Annarella Bono se despide de «Lo Actual»

La reconocida presentadora de televisión venezolana Annarella Bono decidió abandonar el programa matutino de Lo Actual, transmitido en el canal de Televen. La mujer compartió un emotivo vídeo de despedida en su cuenta de Instagram que provocó cientos de reacciones en poco tiempo, ya que era una de las animadoras más reconocidas de ese programa. Annarella estuvo desde hace 8 años trabajando en el programa, cautivando a los espectadores con sus ocurrencias.

Sin embargo, Annarella explicó que no abandonaría el canal de Televen. De hecho, estará planificando nuevos proyectos dentro del canal para seguir impulsando su carrera en la televisión venezolana, sin embargo hasta el momento no ha revelado cuáles serán sus proyectos.

«Así me despido de 8 años de mi vida maravillosos… Intensos, levantadas, caídas, aciertos, desaciertos, aprendizaje, aprendizaje, amor, compromiso y respeto esto me dejaste @loactual_tv. GRACIAS por ser mi niño, mi mejor amigo, mi #Disney mi compañero cuando más te necesite, en esos años tan difíciles en mi vida personal estabas tú, siempre tú para abrazarme. Me quedo con lo mejor, siempre lo mejor» escribió Bono en una reciente publicación de su cuenta de Instagram.

Gossipvzla.

Por: Reporte Confidencial