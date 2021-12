Día Mundial de la Lucha contra el Sida: Más de 100 mil venezolanos luchan por un tratamiento

Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el VIH/Sida; momento para apoyar a los afectados y difundir, visibilizar, concientizar y estimular el combate de esta enfermedad.

De acuerdo con las investigaciones de Onusida, para el 2020, se registraron 104.204 casos de VIH en Venezuela. Las estadísticas determinaron que el 72,56% estaba confirmado por hombres y 25,8% por mujeres.

En relación a los nuevos casos identificados durante el año pasado, la organización precisó 4.970 contagios, con mayor incidencia en la población masculina (74,23%), ubicada entre los 20 y 49 años de edad.

El país cuenta con varias organizaciones dedicadas a sumar esfuerzos para la erradicación del virus y la atención de pacientes con VIH.

Mario Comegna, médico infectólogo y fundador del Proyecto Once Trece; destacó que la desigualdad reflejada en la pobreza continúa siendo una de las grandes brechas para «tener un mayor grado de conciencia sobre la prevención de la enfermedad; el acceso a las medicaciones necesarias y la atención adecuada y sostenida en el tiempo».

Aunque la pandemia empeoró la situación de los pacientes en el país, de acuerdo con France 24, desde el 2016, organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas; asumieron la compra de medicamentos y pruebas para detectar el VIH, ante la falta de atención sanitaria por parte del Estado.

Además de Venezuela, la situación continúa siendo impactante a nivel mundial. Cifras estadísticas globales indicaron que al menos 37,7 personas vivían con el virus en 2020; y otras 1,5 millones se contagiaron durante ese periodo.

Onusida precisó también que 27,5 millones tenían acceso a la terapia antirretroviral; y 680.000 millones fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el Sida en el transcurso de ese lapso.

Pese a que la institución puso como meta la erradicación de la enfermedad en 2030, la llegada de la pandemia del Covid-19 y la desigualdad global podrían hacer inalcanzable el cumplimiento de los objetivos.

Sin embargo, el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, destacó en un mensaje reciente, que los esfuerzos acordados por los países miembros de la organización pueden hacer la diferencia para vencer el Sida y «desarrollar la resiliencia frente a las pandemias del mañana».

Access to affordable health care saves lives.

To beat AIDS – and build resilience against the pandemics of tomorrow – we need collective action. Governments must ensure everyone has access to the health services they need regardless of their economic status.#WorldAIDSDay pic.twitter.com/ZyENi7JffM

— António Guterres (@antonioguterres) December 1, 2021