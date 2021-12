El personaje que podría salvar a todos en el final de La casa de papel

Los fanáticos se preparan para el final de La casa de papel, la exitosa serie española creada por Alex Pina. La quinta y última temporada estrenó sus primeros capítulos en septiembre, y en tan solo unos días, llegará la parte final con los 5 episodios restantes.

A esta altura, los fanáticos no hacen más que especular y preparar teorías en relación al fin que encontrarán el Profesor y su banda de atracadores, que se encuentran prácticamente acorralados en el Banco de España.

Para quienes vieron la primera parte de la quinta temporada, sabrán que el Profesor sufrió algunas bajas en el equipo y por momentos perdió el control sobre el plan trazado meticulosamente. Asimismo, tiene que lidiar con la inspectora Sierra que, a pesar de pretender pasarse de bando, está claro que se trae algo entre manos.

Pero si hay algo de lo que los fanáticos están seguros, es que la banda se las ingeniará para escapar del Banco de España y una vez más, burlar a las fuerzas de seguridad.

Uno de los factores que hasta el momento no está del todo claro cómo jugará en el final, tiene que ver con una serie de personajes que aparecieron en la quinta temporada. En algunos episodios se lo pudo ver a Berlín (Pedro Alonso) y Tatiana (Diana Gómez), quienes fueron en busca de Rafael, el hijo de Berlín que es especialista en ciberseguridad.

Hasta el momento, la aparición del joven personaje interpretado por Patrick Criado, no ha tenido mucho sentido, pero los fanáticos están convencidos que este personaje jugará un rol clave en el desenlace de La casa de papel. En sus breves apariciones, quedó en claro que Rafael no tiene una relación muy cercana a su padre, y en más de una ocasión quedó en claro que no se siente a gusto con el mundo en el que se mueve su padre.

De esta forma, muchos seguidores están convencidos que Rafael tendrá un papel fundamental en el final de la serie. Ya que gracias a sus conocimientos en ciberseguridad, podría ser quien los saque con vida del Banco de España. Especialmente luego que se conociera el título del último episodio llamado «Una tradición familiar», lo que sugiere que Rafael podría seguir los pasos de su padre cerrando el círculo.

Los episodios restantes de La casa de papel estarán disponibles en Netflix a partir del viernes 3 de diciembre.

Que Ver