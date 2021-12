Estas series y películas saldrán del catálogo de Netflix en diciembre

Aumenta el número de producciones que dejarán de estar disponibles en la plataforma de streaming. Entre ellas están La liga de la justicia, 300 y Mariah Carey’s: Merriest Christmas.

El mes de diciembre también trae consigo la última oportunidad de ver algunos títulos en el catálogo de Netflix. Pese a que la plataforma de streaming anunció que llega la última parte de La casa de papel, y se estrenan las nuevas temporadas de The Witcher y Cobra Kai, también saldrán de la grilla algunas producciones.

Entre los retiros que presenciamos este año, estuvieron The Dark Knight, la saga completa de Rocky y la de Matrix. Una de las justificaciones que ofrece la plataforma para la salida de los títulos es el vencimiento de licencias y la no renovación.

Asimismo, también va de la mano la tendencia que se repite desde hace algunos años: Netflix retira los títulos del catálogo en diciembre para darle prioridad a las producciones propias. La decisión lleva al enojo en los suscriptores, pues consideran que hay muchos éxitos del cine y la televisión que nacieron antes del lanzamiento de la plataforma.

A continuación el listado de los retiros del último mes de 2021 con la fecha precisa para no tener claro hasta cuándo se tendrá la última oportunidad para disfrutar de grandes producciones.

1 de diciembre

¡Asu Mare! 2

300

300: El nacimiento de un imperio

Set Off

Un juego contra el destino

Reckoning

Across Grace Alley

Be Somebody

Black Butler

Point Break: sin límites

Ciegos, sordos y locos

Difícil de matar

Don’t go breaking my heart 2

Hola, mi nombre es Doris

She remembers, He forgets

La caída del Halcón Negro

Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal

Jack Reacher: Bajo la mirada

Lagrimas de Sol

Nekfeu: Estrellas errantes

Nota de Mil Rupias

The Amazing Spider-Man 2: La amenaza de Electro

El Juez

El Violinista

One Direction: This Is Us

Operación Regalo

Break Up 100

Gente, lugares y cosas

Cuatro hermanos

Richard Pryor: Live in concert

Sabotage

Shaft

The Bronze

The Little Mermaid

Mad Max: Fury Road

Timeout 10 seconds.

Triple Tap

Triumph in the Skies

Visaranai

Zig y Sharko

2 de diciembre

Temple

3 de diciembre

Lost & Found Music Studios

Tom y Jerry: La película

El infiltrado del KKKLan

5 de diciembre

Ted Bundy: Extremadamente cruel, malvado y perverso

6 de diciembre

Bob’s Broken Sleigh

No Game, No Life: Zero

9 de diciembre

Hermano de Jorel

Mariah Carey’s: Merriest Christmas

10 de diciembre

Asesino serial con Piers Morgan

Asesino serial con Piers Morgan

Khair y Baraka

Z4

Máquinas Mortales

15 de diciembre

Clarence

Ice Fantasy

Steven Universe

Hora de Aventura

Escandalosos

El Increíble mundo de Gumball

La Liga de la Justicia

20 de diciembre

Únete a nuestro Canal en Telegram