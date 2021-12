Estos son los videos más vistos en Youtube durante 2021

Estamos en la recta final de 2021 y eso significa que comienza la temporada de rankings. Uno de los primeros que llega es el de YouTube. La plataforma de video en streaming anunció cuáles han sido los clips más vistos este año en varios territorios, entre ellos España y Estados Unidos.

En el caso de EE.UU. hay un claro ganador. Se trata del youtuber Jimmy Donaldson, más conocido como MrBeast. Si bien Donaldson se ha hecho mucho más popular en las últimas semanas por una versión aterradoramente realista de El juego del calamar que acumula casi 130 millones de visitas, ha sido otro video suyo el que más personas han visto en EE.UU.

Se trata de “I Spent 50 Hours Buried Alive”, video en el que el creador de contenido se entierra voluntariamente durante más de dos días y lo graba todo. Este video tiene más de 147 millones de visitas en el momento de la redacción.

En segundo lugar está el video “Minecraft Speedrunner VS 5 Hunters” con 62 millones de visitas y en tercero “Glitterbomb Trap Catches Phone Scammer (who gets arrested)” del youtuber Mark Rober, en el que muestra cómo atrapa a un estafador telefónico y que acumula casi 49 millones de visitas.

El resto de videos más vistos en el ranking de Estados Unidos son los siguientes:

4. NFL: The Weeknd’s FULL Pepsi Super Bowl LV Halftime Show

5. CoryxKenshin: Friday Night Funkin’ KEEPS GETTING BETTER AND BETTER (Part 2)

6. Dhar Mann: Kids MAKE FUN OF Boy With AUTISM, They Instantly Regret It

7. America’s Got Talent: Golden Buzzer: Nightbirde’s Original Song Makes Simon Cowell Emotional

8. Biden Inaugural Committee: The Inauguration of Joe Biden and Kamala Harris | Jan. 20th, 2021

9. Forge Labs: I Spent 100 Days in a Zombie Apocalypse in Minecraft… Here’s What Happened

10. Dude Perfect: Game Night Stereotypes

YouTube ha proporcionado también los nombres de los videos más vistos en otros países, entre ellos España. En este país el video más visto es del popular youtuber Ibai Llanos, un video en el que hace un tour por la mansión a la que se mudó recientemente y que cuenta con enormes habitaciones, gimnasio, terraza con piscina e incluso, una discoteca.

En el segundo puesto nos encontramos con un video de la pintora Jay Lee, famosa por sus tutoriales sobre cómo pintar con acuarela. En él muestra cómo dibujar una pareja caminando bajo la lluvia usando pinturas acrílicas. El tercer lugar está ocupado por la entrevista al rapero Omar Montes en el programa La resistencia de Movistar+ con casi 6 millones de visitas.

Con información de DigitalTrends

Por: Reporte Confidencial