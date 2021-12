Hay vida sin LeBron en los Lakers; Suns sigue encendido

A falta de LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook tuvieron que hacer la tarea para que los Lakers obtuvieran su victoria número 12 de la temporada.

Un par de horas antes de su presentación en el Golden 1 Center, se confirmó la baja del “Rey” por haber dado positivo a Covid-19, sin embargo, la quinteta de Los Ángeles no tuvo impedimentos para vencer 117-92 a los Sacramento Kings.

Davis se destacó con 25 puntos y 7 rebotes, mientras que Westbrook añadió 23 unidades y 6 asistencias. También aportaron los suplentes Malik Monk con 22 tantos, Carmelo Anthony (14) y Dwight Howard (12).

Tras ir perdiendo durante la primera mitad, los Lakers se recuperaron en el complemento con un parcial de 67 a 33.

