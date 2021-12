Libro: JAQUE AL PSICOANALISTA

Un auténtico thriller con elementos muy oscuros, dinamismo, tensión, violencia contenida y constantes giros. La esperada continuación de El Psicoanalista. Han pasado cinco años desde que el doctor Starks acabó con la pesadilla que casi le cuesta la vida y que arrasó con todo lo que había sido hasta entonces, descubriéndole las facetas más oscuras del alma humana, también la suya. Desde entonces, ha logrado reconstruir su vida profesional y vuelve a ejercer de psicoanalista instalado en Miami y atendiendo a adolescentes con graves problemas psicológicos y también a pacientes adinerados de la sociedad de Florida. Sin embargo, una noche, cuando entra en su consulta, descubre tumbado en el diván a aquel al que había dado por muerto: Rumplestilskin ha vuelto y esta vez no busca acabar con él sino solicitar su ayuda. Por supuesto, no va a aceptar un no por respuesta.

Autor: KATZENBACH, JOHN

Genero: Thriller / novela negra / policiaca

Páginas: 440

Sinopsis Librería

Por: Reporte Confidencial