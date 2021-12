Movilnet iniciará un plan piloto para ofrecer 5G

Movilnet informó que su sistema ya se encuentra preparado para comenzar con el plan piloto de tecnología 5G, por lo que Caracas será donde se inicie con este proyecto que busca brindar una excelente conexión en la prestación del servicio.Aníbal Briceño, presidente de la compañía, dijo en una entrevista para el diario Ultimas Noticias que: “Como todo plan piloto siempre es pequeño. Vamos hacer pruebas para entender cómo reaccionamos a esa tecnología, si realmente es aplicable, si es útil o no”.—Uno de los planes que tiene la empresa es el despliegue 4G ¿De qué se trata? —Estamos sembrando radiobases 4G en todo el país. Nuestra cobertura hasta ahora ha sido bastante pequeña. En 2017 se llevó adelante un proyecto de implementación de tecnología 4G pero no avanzó mucho más. Tenemos solo algo en las principales regiones como el Zulia, Valencia, Caracas y La Guaira. Desde mi llegada, se planteó la idea de avanzar; no nos podemos quedar, en tecnología mucho menos, porque es básico para este tipo de empresas. Definimos un proyecto que ya estaba bastante precisado y le dimos el impulso final y ahora lo estamos desarrollando. Queremos sembrar radiobases 4G en todo el país para tener una buena comunicación de datos que se puso sobre la mesa durante la pandemia y los meses de confinamiento, sabemos que es más que relevante y vamos para allá. En total son 709 sitios 4G en todo el país y también tenemos un piloto de quinta generación (5G), que sería el primero en el territorio nacional. —¿Dónde va a empezar Movilnet con el plan piloto de 5G en el país? —Como todo plan piloto siempre es pequeño. Vamos hacer pruebas para entender cómo reaccionamos a esa tecnología, si realmente es aplicable, si es útil o no. Primero va ser algo pequeño aquí en la ciudad de Caracas y esperamos que se dé lo necesario para seguir invirtiendo en ella. Lea la entrevista completa aquí: https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/tecnologia/anibal-briceno-recuperamos-la-plataforma-para-mejorar-la-calidad-del-servicio/



Por: Arepa tecnologica

Autor: Redaccion Arepa Tecnologica

Fecha de publicación: 2021-12-01 11:46:04

