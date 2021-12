Nicky Jam y la venezolana que lo conquistó abrirán un gimnasio

Luego de unos pocos meses de relación con la venezolana, Aleska Génesis, el cantante de música urbana, Nicky Jam contó en una reciente entrevista para el programa ‘’Un Nuevo Día’’ de Telemundo que ya tiene en planes abrir un negocio con la modelo.

Así fue como en este encuentro desde el restaurante del boricua, pudimos conocer que están haciendo un gimnasio juntos: ‘’Era un concepto que ya ella tenía. Me encantó, me mostró las fotos, me llevó al local y me encantó; me metí de socio con ella así que es nuestro primer proyecto juntos…’’.

Seguidamente Jam comentó que el negocio estará listo para el próximo mes de febrero del 2022 desde la ciudad de Wynwood en Miami.

Génesis, por su parte, habló sobre el concepto de este espacio deportivo: ‘’Vamos a tener clases de boxeo, clases de baile, clases funcionales, máquinas. Va a ser todo en uno y yo creo que es algo que Wynwood necesita; un gimnasio en donde puedas trabajar todas las partes del cuerpo… Vamos a ir nosotros’’.

Nicky narró además que se abrió en diferentes áreas porque a él le gusta estar en todo y piensa en invertir su dinero en muchos negocios.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial