Perú | Spiderman: ‘No Way Home’: Piden no llevar bebés al estreno

Desde la viralización de ese comentario nacieron dos bandos sobre este polémico tema. Los usuarios se dividen entre los que están a favor de la propuesta y otros en contra.

“Por favor no lleven a sus bebés al estreno de ´Spiderman, No Way Home´”, se observa en la publicación del influencer a través de Twitter.

Pese a que estos comentarios comenzaron a ser más compartidos, los cibernautas lo emplearon también para criticar a todos los adultos que conversan y hacen ruidos cuando se está proyectando la cinta.