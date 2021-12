Príncipe William compartió su experiencia como piloto

El príncipe William de Inglaterra, quien heredará el trono británico de su padre Carlos, se sinceró sobre los momentos más duros que vivió durante los dos años (2015-2017) en que ejerció como piloto de helicópteros de emergencias.

Su labor lo hizo ser testigo de situaciones muy dramáticas que le afectaron gravemente a nivel emocional: experiencias que, por otro lado, nunca quiso compartir con su familia.

Las palabras del nieto de Isabel II se enmarcan en su apoyo a las campañas que se han venido organizando en el Reino Unido para que los trabajadores de los servicios de emergencia cuenten con toda la asistencia psicológica que requiere su tarea.

En su opinión, uno de los aspectos más difíciles de este tipo de trabajos reside en la necesidad de proyectar calma y serenidad al tiempo que se ocultan los comprensibles miedos e inseguridades que conlleva tamaña responsabilidad.

«Apoyar a los servicios de emergencia en materia de salud mental es algo extremadamente personal para mí. Recuerdo la presión de recibir llamadas en las condiciones más estresantes, en ocasiones con consecuencias trágicas. Recuerdo también la solidaridad que reinaba en mi equipo, ya que nos respaldábamos los unos a los otros de la mejor forma posible, compartiendo todo el peso de la responsabilidad», recordó en un discurso grabado en video para un evento de la Royal Foundation.

El príncipe animó a sus antiguos compañeros a no tratar de comportarse como «robots» y a compartir sus preocupaciones con aquellos que puedan prestarles ayuda: «Entiendo que no queremos arrastrar a nuestros seres queridos a ese círculo de tensión y estrés, pero si no nos viéramos afectados por la emoción, seríamos robots. Sé que es muy británico eso de poner buena cara ante las adversidades, pero hay que aprender a manejar esos sentimientos de forma saludable, que nos permitamos sentir para poder respirar de nuevo», señaló en su participación.

Por Quién

800Noticias