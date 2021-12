¿Qué es la alfa arbutina y cómo se usa para las manchas en la piel?

En los últimos años, los tratamientos con alfa arbutina se han popularizado como una alternativa eficaz para el tratamiento de las manchas cutáneas. De hecho, es un compuesto común en los productos cosméticos para el cuidado de la piel.

Tal y como lo expone un artículo divulgado en Biological and Pharmaceutical Bulletin, se trata de un ingrediente seguro y eficaz para reducir la síntesis de melanina y aclarar la piel. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo funciona? A continuación, te lo detallamos.

¿Qué es la alfa arbutina?

La alfa arbutina es un derivado natural de la hidroquinona, un ingrediente utilizado para desvanecer de manera gradual las manchas de la piel. En particular, se trata de un glucósido hidroquinónico que proviene de las hojas secas de plantas como la gayuba, el arándano y la pera. Asimismo, se fabrica de forma sintética.

Su mecanismo de acción se explica en su capacidad para inhibir la actividad de la tirosinasa, enzima que se encarga de estimular la producción de melanina. Dado que mitiga el impacto de los rayos UV del sol, ralentiza el proceso de pigmentación y previene la formación de manchas oscuras.

Principales beneficios de la alfa arbutina para el cuidado de la piel

El principal beneficio de la alfa arbutina para la piel es la disminución de las manchas causadas por el sol, los cambios hormonales u otros factores. Al bloquear el proceso de la tirosina, disminuye la síntesis de melanina y fuerza a una degradación de las imperfecciones cutáneas.

Por otra parte, se ha observado que tiene propiedades antioxidantes que no solo potencian su efecto aclarador, sino que mitigan el impacto negativo de los radicales libres sobre las células. ¿El resultado? Una piel más sana, joven y sin alteraciones. Otras ventajas de esta sustancia son las mencionadas a continuación.

Tez más iluminada

La alfa arbutina aclara de forma natural y hace que el rostro luzca más sano e iluminado. Sus compuestos remueven las células muertas que se acumulan sobre la piel, lo que proporciona limpieza, suavidad y un aspecto radiante.

Menos agresivo que la hidroquinona

La hidroquinona suele emplearse con regularidad en los productos para el melasma y la hiperpigmentación grave. No obstante, la mayoría es de origen sintético y su uso incorrecto puede provocar reacciones adversas. Si bien la alfa arbutina es un derivado de la hidroquinona, su aplicación es más segura y sus efectos son similares.

¿Cómo se usa la alfa arbutina para reducir las manchas en la piel?

Ahora mismo, la alfa arbutina está disponible en formas naturales y sintéticas. Por lo general, se emplea en concentraciones del 1 o 2 % en cremas, mascarillas, lociones y sueros aclaradores. Estos, a su vez, se aplican 1 o 2 veces al día. Con el fin de potenciar sus efectos, algunas presentaciones contienen otros principios activos como la vitamina C o los ácidos despigmentantes.

Modo de aplicación

En primer lugar, es conveniente hacer una prueba de parche para descartar reacciones no deseadas. Para ello, aplica el producto en una área pequeña de la piel en horas de la noche. Si pasadas 24 horas no hay irritación o molestias, puede emplearse sin problema.

Tras comprobar que el producto con alfa arbutina es seguro, puedes utilizarlo como un tratamiento localizado o general. Es decir, puedes poner una pequeña cantidad sobre la mancha o bien distribuirlo de forma uniforme sobre el rostro, el pecho, las manos o cualquier zona hiperpigmentada.

Posibles efectos secundarios

Hasta ahora, la alfa arbutina se considera segura para la mayoría de las personas. De hecho, es apta para todos los tipos de piel. No obstante, sus concentraciones no deben ser superiores al 4 %. En raros casos, las personas con piel sensible experimentan sensación de ardor tras su aplicación. Otros efectos secundarios son los siguientes:

Irritación de la piel con brotes.

Sensibilidad al sol.

Enrojecimiento por una reacción alérgica.

Descamación.

¿El efecto de la alfa arbutina es prolongado?

Hay que destacar que, con una concentración adecuada, la alfa arbutina sirve como coadyuvante para el cuidado de la piel y la disminución de las manchas. No obstante, dado que su función es intervenir con la actividad de la tirosinasa, sus efectos aclaradores no son permanentes. Aunque se mantiene tras una semanas luego de suspender el tratamiento, las manchas pueden aparecer de nuevo con el tiempo.

Nota: el exceso de calor disminuye la eficacia de esta sustancia. Por lo tanto, si tienes productos que la contienen, evita que estén expuestos a la luz solar o a fuentes de calor.

Consulta con el dermatólogo antes de utilizar alfa arbutina

Para terminar, es importante tener en cuenta que la hiperpigmentación u otros problemas cutáneos deben ser valorados por un profesional en dermatología. El especialista determinará si se requieren otros tratamientos o si bastan los productos con alfa arbutina.

Por otro lado, cabe destacar la importancia de aplicar otros cuidados faciales para obtener mejores resultados. En este sentido, es imprescindible hidratar el cutis 2 veces al día y, por supuesto, utilizar protector solar. Este último es bastante importante, ya que la arbutina puede provocar fotosensibilidad.

Mejor con Salud

Por: Reporte Confidencial