Testigo fue casado por error en matrimonio de su amigo

El 11 de noviembre va a quedar marcado en la memoria de Franco y Camila. Se pusieron su mejor ropa, fueron hasta el registro civil de la calle Uruguay, en la Ciudad de Buenos Aires, y frente a sus amigos, familiares y juez sellaron su amor al dar el “sí, quiero”.

Estaban, desde ese momento, casados. Naturalmente, la pareja eligió a dos amigos para que fueran los testigos y firmaran junto a ellos los documentos de matrimonio.

Pero el tiempo develó un insólito error y un tuit los puso dentro de lo más comentado del día.

Es que, por impericia de uno u otro lado, la novia se casó pero… con el testigo. Y Franco está soltero.

Casado por accidente

Florencia Campolongo es la novia real de Federico, el testigo del casamiento. A través de su cuenta de Twitter compartió una imagen que develó una situación por demás extraña.

Esta al ingresar a la página de la ANSES, su novio figura casado con la pareja de su amigo.

“Mi novio fue a hacer de testigo al casamiento de su amigo y lo casaron a él”, bromeó la joven en redes.Así lo contó Federico Martínez en diálogo con LA NACION. “Me llegó un mensaje de mi amigo que me dice: ‘¿Qué hacés, Mauro Icardi?’ En la página de ANSES de su esposa aparecía yo como casado.

Me reí, pensé que era un error, pero al otro día me habla y me dice: ‘Tranqui, ya se va a solucionar’. Me hice una cuenta en ANSES y cuando entré aparecía como casado”, relató.

Viral en redes sociales

El tuit cuenta con más de 50.000 me gusta y los chistes y risas están presentes en cada una de las charlas del grupo de amigos.

Pero detrás de la viralización y la broma hay un error que por ahora no tiene efectos inmediatos.

Asimismo, el casarse conlleva varios compromisos legales. Al ser un contrato civil, las partes comparten el patrimonio en un 50% “de todo lo que tenían antes como de lo que vayan adquiriendo”, acorde con una fuente experta en el área.

Esto quiere decir que, sin quererlo, Federico y Camila comparten el 50% de sus bienes.

De haber sido un error en el registro civil, esto sería un gran inconveniente para la accidental pareja.

Sin embargo, y conforme a lo que pudo saber LA NACIÓN, desde el registro constatan que la partida está bien redactada.

“Tenemos casados a Franco con Camila y figura Federico y una testigo más. Cuando habrán hecho la carga a la base de datos deben haber confundido al testigo con el novio pero la partida está bien hecha”, indicaron desde la entidad.

Al momento de dar el sí, el acta se lee varias veces y los firmantes constatan sus datos, por lo que es difícil que se produzca un error y no sea advertido en el momento.

El problema en este caso lo tiene la carga de datos en ANSES. Tanto Franco como Federico hicieron el reclamo vía mail, pero todavía no obtuvieron respuesta.

Por otro lado, este medio se contactó con la Administración Nacional de la Seguridad Social y se le indicó que “es un trámite sencillo que se cambia desde la web”.

De igual forma, advirtieron que se puede hacer la modificación de datos a través de la plataforma Mi ANSES a través de la atención virtual.

Tras la viralización del hecho, Federico le confirmó a LA NACION que el trámite le fue aprobado y ya no figura casado con Camila.

Fuente El Nacional

Por: Reporte Confidencial