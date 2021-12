Venezolanos en el exterior piden que EEUU revoque visa a «Potro» Álvarez

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) pidió este martes al Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que le revoque la visa al presidente del Instituto Nacional de Hipódromos en Venezuela, Antonio «Potro» Álvarez.

La carta de Veppex a Blinken se debe a la prevista asistencia de Álvarez a la Serie Clásica del Caribe; evento que organiza la Confederación Hípica del Caribe que este año se celebrará los días 4 y 5 de diciembre en Puerto Rico.

«La presencia de un funcionario del régimen de Maduro envía un mensaje muy negativo por las sanciones; y el desconocimiento que ha tenido el Gobierno de los Estados Unidos a la tiranía que impera en Venezuela», señaló Veppex en su misiva.

El pedido de la organización ha merecido una respuesta de Álvarez, quien en Twitter confirmó que tiene previsto acudir al evento porque tiene visa; y señaló además que no entiende el «odio» ni las «amenazas» del director de Veppex, José Antonio Colina.

«No tengo ningún delito por el cual el Gobierno de USA me esté investigando, lo único que tengo son amenazas de muerte por parte suya y de la periodista Carla Angola», aseveró el funcionario chavista.

Yo iré ,tengo visa , no tengo ningún delito por el cual el gobierno de USA me esté investigando, lo único que tengo son amenazas de muerte por parte suya y de la periodista Carla Angola . No entiendo su odio , No entiendo sus amenazas . Dios los bendiga y pido ilumine su vida 🙏 pic.twitter.com/4l5yTFtAHZ

Colina desmintió en la misma red social las acusaciones hechas por Álvarez, y aseguró que no lo ha amenazado de muerte.

«Lo que estoy solicitando es que no lo dejen entrar a territorio norteamericano. No sea showcero y mentiroso!», agregó.

Usted fue quien me nombró y me Amenazo de muerte, a mi me invitaron para ir al clásico como autoridad hípica reconocida mundialmente en todos los hipódromos del mundo. Viví en USA 17 años como profesional del deporte y no tengo delito alguno que me impida entrar a ese país .

— Antonio Alvarez (@potroalvarez) November 30, 2021