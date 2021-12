A Maduro “lo presiona es el diálogo con la comunidad internacional”: Analista León Valencia

León Valencia, analista político y director de Fundación Paz y Reconciliación, aseguró este miércoles que la oposición “no tiene nada que ofrecer” a Nicolás Maduro, pero si EEUU, e insistió en que está presionado con el diálogo con la comunidad internacional. Además reiteró que en la región han “resurgido izquierdas” que son críticas con Maduro.

“EEUU es el que puede darle algo a Maduro, la oposición no tiene mucho que darle a Maduro. Al Gobierno de Maduro lo presiona es el diálogo con la comunidad internacional”, afirmó Valencia en un live con El Espectador.

El experto en temas políticos sostuvo que “el chavismo debe entender que no se va a acabar el mundo si llega una fuerza opositora al poder. Sabemos que el chavismo continuará en Venezuela, sea como oposición o como Gobierno, ellos tiene un proyecto político fuerte, duro”.

“La oposición tiene muchas razones para llegar al poder, y la comunidad internacional juega un papel fundamental en ello. Ha vuelto la lucha democrática a Venezuela cuando la oposición regresó a procesos electorales desde el año 2015. Desde Colombia y en Venezuela deben de quitarse de la cabeza la opción de fuerza”, acotó.

Finalmente, León Valencia aseguró que “están habiendo cambios en toda la región, vuelven a resurgir izquierdas, pero son izquierdas críticas con lo que pasa con el régimen venezolano. La política exterior de EEUU ha fracasado frente a Venezuela, y desde la administración Biden vuelven a apostar por el camino de democratización de Venezuela. Creo que los vientos están para que haya cambios importantes en Venezuela, y eso repercutirá en el caso colombiano”.

Pueden venir más sanciones: Vladimir Villegas



Mientras que el periodista Vladimir Villegas, aseguró en el mismo live con El Espectador que podrían llegar más sanciones que afectarían más a los venezolanos de a pie, que a los que integran la administración de Maduro.

“No descarto que aumenten las sanciones, la presión política en Venezuela. Además el tema de Venezuela le ha servido de comodín político en EEUU, como lo usó Biden en Florida. Al Gobierno le puede salir muy ara esta gracia en Barinas que le puede salir de morisqueta, utilizan a placer los órganos nacionales. Esto podría hacer que vengan más sanciones, yo no las quiero ni las promuevo, pero no es extraño que vengan represalias por ello, y sufre es el pueblo de Venezuela, porque los que están en el Gobierno comen bien y no sufren”, advirtió Villegas.

Sobre retomar los diálogos, el comunicador dijo que “frente a los esfuerzos de Noruega, muchos se hacen los suecos. EEUU no reconoció esta elección del 21N como una elección libre ni limpia, pero deben estar viendo los cambios que se están dando, el Gobierno va a querer que otros factores estén en una mesa de diálogo”.

“Hay que reconocer que la vida de los venezolanos fuera del país es muy dura, no me atrevería decir si va a aumentar la migración. Venezuela tiene distintas burbujas en la economía, por ejemplo Caracas está muy distinta a lo que se vive en Zulia, pero sigue habiendo una altísima pobreza, la clase media se ha arruinado”, agregó.

Para concluir, Vladimir Villegas analizó lo que podría pasar en el país en los próximos días y meses. “Viene la decisión de la oposición si se va a unir o no para el revocatorio, para futuras elecciones. En economía no sabemos que viene, pero ha venido creciendo el sector privado. Creo que continuarán las reuniones entre Gobierno y oposición. No descarto que haya grupos pequeños que vean la posibilidad de salida por la fuerza. Por la vía de la fuerza lo que hacen es atornillar al Gobierno. A Maduro lo han subestimado y por eso la oposición está donde está, y Maduro está donde está”.