Batazo Luisangel Acuña Jr. quedó a nada del milagro venezolano

Luisangel Acuña Jr., hermano del grandeliga (MLB) Ronald, estuvo cerca de darle vida a Venezuela este miércoles en los Juegos Panamericanos de la Juventud ante la Republica Dominicana, esto tras conectar un batazo que a principios parecía de largo alcance.

Este miércoles, Venezuela y República Dominicana se enfrentaron en las semifinales del béisbol en los Juegos Panamericanos de la Juventud en Barranquilla, Colombia, pudiendo el pelotero de los Rangers de Texas, Luisangel Acuña Jr. ser héroe para la novena venezolana, ya que al final del juego conectó un enorme batazo que quedó corto y marcó el triunfo para los quisqueyanos.

Dominicana le ganó 2-1 a Venezuela, pero en el noveno inning, los criollos llegaron con esperanzas en el juego, ya que Acuña tomaba turno y es de los peloteros referentes en el seleccionado que hace unos meses ganó el Mundial Sub-23 de béisbol. Además, llegaba en ese momento a la caja de bateo con compañeros en circulación, pero la suerte no acompañó a “Acuñita”.

Luisangel Acuña dispara un largo elevado al jardin izquierdo pero la pelota quedó corta. Republica Dominicana avanza a la final del béisbol y jugara por el oro. El equipo de béisbol de Venezuela buscará mañana el bronce

El hermano del pelotero de los Bravos en la MLB, era de los peloteros de la categoría con más renombre en este torneo, ya que cuenta con un buen status en su organización entre los prospectos y además, fue el abanderado de la delegación de Venezuela en esta cita panamericana en Colombia.

Si bien Venezuela sub 23 no pudo con Dominicana, este batazo a primera instancias dio esperanzas, pero no fue, el último out de ese juego y los “vinotintos” buscarán el día de mañana ganar la medalla de bronce.

¿Cómo le ha ido a “Acuñita” en Ligas Menores?

En su primer año en Estados Unidos, los números de este prospecto de los Rangers fueron realmente atractivos y positivos, ya que en los mencionados disputó 111 juegos, tomó 413 turnos al bate, dio 110 hits (casi un hit por encuentro), 12 jonrones, 74 remolcadas, 77 anotadas, 44 robos de base y una línea ofensiva de .266/.345/.749.