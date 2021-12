El uso de las redes sociales afecta la ortografía

El escribir es una parte fundamental de cada día. Sin embargo, esta también se ve afectada por modismos, uso de redes sociales y la mala la ortografía. El profesor de literatura e idiomas, Luis Andrés Molina, compartió que “la gente escribe como habla y no siempre hablan bien”.

El especialista indicó que el “excesivo” uso del teléfono para comunicarse baja los niveles de ortografía. “Esto se debe a que la mayoría se rige por el corrector automático y no prestan atención a cualquier equivocación, ya sea por una letra que no es o la falta de acentos”.

Asimismo, agregó que el añadir palabras extranjeras al español también complica la buena ortografía. “Hay un montón de palabras que son en ingles que poco a poco se incorporan al idioma español. Eso es positivo porque expande el conocimiento de las personas y los atrae a un nuevo lenguaje, el problema está en que no se preocupan por escribirlas bien”, explicó.

“Al chatear nos podemos dar cuenta que tan avanzado es el nivel gramatical y de ortografía que tiene una persona”, comentó el profesional.

Acotó que “escribir o hablar mal no es un delito, de hecho, es muy común en Venezuela por el hecho de que nuestro acento nos hace comernos algunas silabas sin intención. Eso mismo hace que al hablar creamos que así se escribe, porque es lo que escuchamos”.

Además, compartió que “cuando estamos en las redes sociales buscamos simplificar casi todo. No es nada malo, a menos que lo llevemos a un nivel profesional que es donde debemos mostrar un nivel de escritura básica”.

Puntuación y buena ortografía

Por otra parte, el profesor Molina señaló que “la puntuación en la gramática es esencial, algo que no nos damos cuenta al hablar debido a que no se expresa. Sin embargo una coma, un punto y un acento le dan vuelta a un texto si están de manera incorrecta”. “Lo que más se ve en jóvenes es la falta de la coma. No saben usar las comas y no hay un intermedio, o la usan excesivamente o no la usan para nada”, añadió.

Comentó que “al hablar no nos damos cuenta que estamos cometiendo errores, porque cuando mucho el mayor error al hablar es la mala pronunciación de alguna palabra”. Igualmente añadió que “la buena ortografía no es sinónimo de buena expresión oral, ni hablar bien mal significa escribir mal. Hay veces donde una persona tiene muy buena escritura, uso correcto de los acentos y comas pero al hablar se enredan”.

Indicó que la falta de los signos de interrogación es muy frecuente. “El teclado de un teléfono al irnos a la pestaña de signos solo nos muestra el signo de interrogación para cerrar una pregunta, esto se debe a que en el idioma ingles y muchos otros más este es el único signo que se usa y el signo para abrir un interrogante simplemente no existe, pero en el de nosotros sí y casi nunca es usado”.

Señaló que a la hora de escribir los errores más comunes son “Ahí, Hay y ¡Ay!” junto con la confusión de “haber” y “a ver” más “a” y “ha”. “Corregir un error ortográfico no es señal de egocentrismo ni superioridad, como muchas personas manifiestan, pero pensar que alguien es ignorante por tener problemas para escribir es el problema. Todo está en ayudar y aceptar la ayuda”. “Leer ayuda a escribir y expresarse mejor”, recomendó.

Dato

El 29 de noviembre en conmemoración del aniversario del natalicio de Andrés Bello, se celebra en Venezuela el Día del Escritor. Humanista y creador sublime, figura como máximo representante de la nueva civilización hispanoamericana.

Fuente 2001

Por: Reporte Confidencial