España | Baleares lideró la llegada de turistas en octubre pero registró menos gasto que Canarias

A pesar de que según el Instituto Nacional de Estadística, las Islas han liderado en octubre, las cifras todavía están lejos de las de 2019. Se han registrado un 17,5% menos de visitantes y el gasto ha sido un 14% inferior. Además, si sólo se cogen las llegadas de turistas a través del aeropuerto, Baleares, con un 18,6%, queda por detrás de Madrid, con un 18,9%, como publicó Turespaña. Por tanto, si la comunidad ha logrado situarse en el primer puesto, ha sido gracias a los viajeros que han elegido el barco. Y, paradójicamente, en este colectivo entran los cruceros que con tanto empeño Francina Armengol y sus socios quieren prohibir y limitar.

Así, el total de visitantes registrados en Baleares ha sido del 19,7% y el gasto, 1.113 millones de euros, un 19,9% del cómputo global. En el caso de Canarias, la autonomía acapara el 22,4%, 1.253 millones. Los principales países emisores han sido Alemania, con 409.279 visitantes, y Reino Unido, con 181.892.

En cuanto a las pernoctaciones, Baleares ha quedado por detrás de Canarias y Andalucía, a pesar de liderar en visitas de turistas en octubre. Esto se debe, previsiblemente, a los cruceristas que han desembarcado en las Islas durante un día y luego se han marchado. Por otro lado, el gasto medio por turista en octubre fue de 1.102 euros; el gasto medio diario de 156 euros y los viajes se acortaron un 22,7%.

En el acumulado de los nueve primeros meses de 2021, Baleares ha sido la comunidad que más turistas ha recibido, casi 6,1 millones. Le siguen Cataluña y Andalucía. No obstante, no hay que olvidar que la península no compite con las Islas por este turismo y que los destinos que sí lo hacen han estado cerrados por la pandemia.

En cuanto al gasto, de enero a octubre, Baleares ha registrado 6.982 millones de euros, una cuarta parte del total nacional. De media en lo que va de año, los turistas han gastado 1.152 euros.