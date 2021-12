Murió Arquímedes Rivero, el Zar de las telenovelas venezolanas

El afamado e icónico director Arquímedes Rivero falleció a los 91 años por causa naturales en Miami, Estados Unidos. De acuerdo a una fuente fidedigna de Venevisión, el productor de telenovelas venezolanas falleció en la madruga de este jueves.

Además, el actor Franklin Virgüez fue una de las primeras personas en dar a conocer la la lamentable noticia a través de su cuenta de Instagram. “Falleció el Zar de la telenovela venezolana Don Arquímedes Rivero. Adiós Martín Valiente. Hasta pronto amigo. Se te extrañará Arquímedes Rivero. Muchos somos los actores que debemos parte de nuestras carreras a este cubano llegado a Venezuela en los años 50 y quedarse en nuestro país para amarlo infinitamente. Gracias Arquímedes”, escribió el actor al pie de la publicación.

Rivero, oriundo de Pinar del Rio, Cuba, marcó una época estelar como productor y director en las radionovelas y telenovelas en Venezuela, por lo que se le conoció como el “Zar de las telenovelas venezolanas”.

Tal y como reseñó el portal El Globo News, el cubano resultó contratado en 1969 por Radio Caracas Televisión, planta para la que produjo muchos culebrones y además figuró entre los creadores del éxito de La usurpadora, Domenica Montero, La indomable y decenas de dramáticos.

19 años más tarde, Arquímedes Rivero pasó a ser parte de Venevisión. “Fueron muchos años en plan estelar. Fue una época de oro en ese país que tanto quiero y recuerdo, la Venezuela de mis triunfos”, le comentó el productor al medio mencionado.

Aunque el cubano será recordado especialmente por haber producido y dirigido importantes dramáticos, el Sr. Arquímides inició en el entretenimiento como actor. “Como casi todos, en el colegio. Hicieron un casting para un acto cultural de fin de curso y me dieron uno de los papeles, que por cierto tenía muy pocos parlamentos, pero que cuando me oyeron hablar le agregaron otros y poco tiempo después ya pertenecía al elenco de la Radio Juvenil y al teatro de mi pueblo. A partir de allí me dediqué a la actuación”, contó.

Triste noticia, falleció #ArquimedesRivero el fue mi mentor, gracias a el desembarque en la televisión y protagonice grandes telenovelas de su mano, gran persona, padre y amigo, abrazo a su familia . #QEPD pic.twitter.com/HXQS29UcXB — Catherine Fulop (@catherine_fulop) December 2, 2021

Ha muerto el gran Arquimedes Rivero. En vida logré que me revelara un secreto que muchos venezolanos deseaban saber desde hace más de cinco decadas; sucedió degustando un café en el Versailles de la Calle Ocho de Miami! El Gavilan Colorao era el cura del pueblo!!! QEPD! pic.twitter.com/0vVoIOm7YV — Gastón A. Gonzalez (@gastonoglez) December 2, 2021

