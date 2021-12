Scarlett Johansson se pronunció sobre su demanda contra Disney

La megaestrella Scarlett Johansson habló sobre la demanda que interpuso en julio contra Walt Disney Co. por el estreno simultáneo de la película Black Widow (Viuda Negra) en cines y en el servicio por suscripción Disney+; lo que la actriz de considera redujo su parte esperada de recaudación en taquilla.

Durante la 35ª gala de los premios American Cinematheque, realizada en Beverly Hills, la actriz dijo que cree que «es importante, en general, conocer tu propio valor y defenderte»; sobre todo en la industria cinematográfica, según publicó la agencia AP, replicada por el sitio Finanzas.yahoo.

«Llevo mucho tiempo trabajando en este sector, casi 30 años, y desde entonces han cambiado muchas cosas; y en estos 30 años he sentido que ‘Dios mío, si me defiendo, podrían ponerme en la lista negra o no volver a trabajar nunca más'», explicó.

«Por suerte, eso ha cambiado en esta industria tan grande», refirió Johansson a periodistas.

«Know your worth and stand up for yourself.» Scarlett Johansson speaks out at an @am_cinematheque event honoring her nearly two months after settling her lawsuit against Disney over her «Black Widow» pay. pic.twitter.com/d76WV0aesM

— AP Entertainment (@APEntertainment) December 1, 2021