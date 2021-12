Trabajadores de Cantv exigen mejorar su calidad socioeconómica

En los últimos días, al finalizar el año, trabajadores de diferentes rubros públicos tienen la esperanza de la mejora salarial. Tal es el caso de los empleados de Cantv, quienes exigen consultas con directivos sobre convención colectiva.

Ricardo Armas, secretario del sindicato Unión de Obreros y Empleados del Teléfono de Carabobo, declaró que es importante la discusión de la convención colectiva.

Trabajadores de Cantv sin atención médica

Trabajadores indicaron que el bajo salario de aproximadamente dos dólares al mes no les alcanza para un producto de la cesta básica. También enfatizaron que los supuestos beneficios que tienen en la empresa tampoco son viables, puesto que en nómina existe un descuento de HCM que no pueden usar por falta de alianzas con centros hospitalarios.

“El salario de los jubilados no llega a dos dólares y eso no alcanza ni siquiera para un paquete de harina PAN. Lo grave es la atención médica, porque los trabajadores activos y jubilados tienen un Plan Salud, pero no se cuenta con él” destacó un trabajador de Cantv. Todos los beneficios que se les ofrecieron al principio, cuando ingresaron a la empresa ya no tienen valor.

«Ninguna clínica a nivel nacional quiere aceptar a Cantv porque saben que Cantv no paga (…) tenemos varios compañeros jubilados y activos que han fallecido por esta negligencia de la empresa al negarle el servicio vital a la salud», sostuvo el secretario del sindicato.

Armas junto a compañeros de trabajado jubilados y activos, exigen al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, que cite a la empresa para que inicie la discusión del contrato colectivo que tiene alrededor de tres años vencido.

