Venezolanos denuncian abusos de Migración: «No tienen corazón»

Caracas.- Una familia venezolana que llegó a Veracruz, México denunció haber sido víctima de robos y abusos por parte de los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

Edward Cabrera, su esposa Yuliani Mota y sus hijos de tres, cinco y siete años, fueron abandonados en una playa de Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz la madrugada del pasado lunes 29 de noviembre, luego de que los agentes del INM les robaran sus teléfonos y otras pertenencias, según reseñó La Silla Rota.

«Nos tiraron como si fuéramos unos perros, no tienen corazón, no saben que uno tiene niños, no les importa nada (…) Aquí en México, Migración nos ha tratado demasiado mal. Ellos dicen que no nos pueden deportar, pero nos agarran y nos llevan a un sitio dizque albergue, nos dan dos comidas diarias y viene mal», expresó el venezolano de 32 años.

La familia venezolana se encuentra varada en el puerto de Veracruz, con la meta de llegar a Estados Unidos. Sin embargo, necesitan un permiso de estancia en el país, que migración tardaría hasta siete mases en otorgarles.

Edward migró con su familia a Colombia debido a la crisis humanitaria de Venezuela, pero tras cuatro años decidieron irse debido al aumento de la inseguridad.

La familia ha cruzado ocho países durante su viaje, incluyendo la ruta del Tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, calificada como una de las zonas más peligrosas para los migrantes.

«Mi propósito es llegar a la frontera de Estados Unidos, pero si aquí me dan una estabilidad de poder trabajar y que me operen a mi mujer y que mis hijos estudien yo me quedo, pero eso tiene que ser urgente, no como dice Migración de esperar siete meses o un año», dijo el venezolano.

